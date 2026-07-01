Der Kultfilm mit Richard Gere und Julia Roberts erweist sich auch als Musical-Adaption, die 2018 in den USA uraufgeführt wurde und nun erstmals in der deutschsprachigen Version tourt, ein Renner: Für die 16 Vorstellungen (inklusive Nachmittagsvorführungen) in der Oper Graz gibt es nur noch wenige Restkarten. Bei brütender Hitze für Künstler und Publikum erfolgte der Auftakt – dem Vernehmen nach wurden auf der Bühne 45 Grad gemessen. Sollte sich der Grazer Kulturtempel bezüglich Kühlung nichts einfallen lassen, wird er künftig angesichts der Klimaerwärmung wohl schon ab Juni eine Sommerpause einlegen müssen.

Bis auf den Titelsong, Roy Orbisons Ohrwurm aus 1964, der als Zugabe erklingt, hat Bryan Adams gemeinsam mit seinem Wegbegleiter Jim Vallance alle Stücke geschrieben. Immer hört man die Handschrift des Kanadiers nicht heraus, Vivians Sehnsuchtslied „Alles, nur nicht hier!“ oder Edwards Solonummer „Freiheit“ kann man als geschmeidige Broadway-Konfektionsware bezeichnen. „Rodeo Drive“ hingegen oder „Willkommen in Hollywood“ hätten auch auf einem Adams-Album Platz. Passend zur Cinderella-Geschichte der 1990er-Jahre komponierte der Popstar soliden Kuschelrock, Midtempo-Songs und Faserschmeichler fürs Ohr. Bei der Tanzstunde im Luxushotel („In einer Nacht, wie heute Nacht“), köstlich mit dem bis in die kleinesten Rollen fabelhaft besetzten Ensemble inszeniert, ließ sich Adams von sich selbst („Have You Ever Really Loved A Woman“) und dem Evergreen „Blue Bayou“ inspirieren.

Ans Herz geht das Märchen über zwei Menschen aus verschiedenen Welten, die durch Zufall aufeinandertreffen und herausfinden, wie sehr sie einander brauchen, noch immer. Regisseurin Carline Brouwer belässt die romantische Komödie in ihrer Zeit und beschenkt die Fans mit all den ikonischen Momenten inklusive Sätzen wie „Läden sind nicht nett zu Menschen, Läden sind nett zu Kreditkarten!“

Frank Ramond, Stammtexter von Ina Müller und Annett Louisan und Musical-erfahren etwa durch „Das Wunder von Bern“, hat die Songtexte gewandt und leichtfüßig ins Deutsche übertragen. Das raffinierte Bühnenbild erlaubt für eine Tournee-Produktion fließende Übergänge der Schauplätze – vom Straßenstrich zur Hotel-Lobby und Penthouse-Suite bis zur Opernloge. Das Team wusste genau: Man kann einen Kultstreifen wie „Pretty Woman“ nicht neu interpretieren, sondern muss auf den vertrauten Szenen aufbauen und durch den Live-Effekt mit charmanten Ideen, großen Gefühlen und energetisierenden Choreografien das Publikum unterhalten und berühren. Die Balance zwischen Romantik und Humor stimmt!

Besetzung der kultigen Filmrollen

Vergleiche mit Julia Roberts wären bei jeder Darstellerin unfair; Belgierin Sofie De Schryver legt eine tadellose Musical-Leistung hin, die zweite Hälfte der Grazer Termine übernimmt Niederländerin Shanna Slaap. Schwede Mathias Edenborn ist eine perfekte Besetzung für Millionär Edward; man schaut und hört ihm gerne zu, wie Vivian seinen Horizont erweitert. Für Benjamin Plautz als sein schmieriger Anwalt ist es ein Heimspiel. Der Grazer hat zwar keine Gesangsparts, bringt seine Figur aber mit überzeugender Präsenz auf die Bühne. Erwähnt sein müssen der umwerfende Benedikt Ivo (ob als Erzähler „Happy Man“ oder als verschmitzter Hoteldirektor), Sophie Reinicke als energiegeladene Soulröhre Kit und der unübersehbare Ivan Persson in diversen Ensemble-Rollen.

Große Begeisterung! Das Publikum hätte nach fast drei Stunden (inklusive Pause) gerne länger applaudiert, wollte aber ob der unerträglichen Hitze an die Luft.

„Pretty Woman – Das Musical“: Oper Graz, täglich bis 12. Juli. Restkarten: Tel. (0316) 80 00.