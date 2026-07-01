Wohltemperiert fühlt sich zweifelsohne anders an. Doch trotz der relativ hohen Saaltemperatur ließen sich viele Jazz-Freunde nicht davon abschrecken, dem von Pro-Cultura-Lafnitz kürzlich veranstalteten Konzert der ungarischen Bohém Ragtime Jazz Band beizuwohnen.

Von New Orleans bis Ungarn

Unter dem Motto „Schwitzen für den Kunstgenuss“ bekam das Publikum feinste Ragtime- und Jazz-Kost mit viel Swing und mitreißendem Rhythmus geboten. Das achtköpfige Ensemble, als dessen Herzstück die Vokalistin Eva Bolba bezeichnet werden darf, spielte sich musikalisch die Bälle in leichthändiger Manier zu. Bolba sorgte mit ihren erstklassigen gesanglichen Interpretationen, die an Nuancen und Finessen nichts zu wünschen übrig ließen, für eine beschwingte Gute-Laune-Stimmung.

Von New Orleans bis nach Ungarn führte die musikalische Reise © Grunwald

Bei einem Medley des US-Komponisten George Gershwin war das Oktett ebenso in seinem Element wie bei hierorts wenig bekannten Jazz-Stücken aus seiner ungarischen Heimat. Vom hitzeresistenten Publikum bekam das Ensemble dafür stehende Ovationen in gebührender Lautstärke.