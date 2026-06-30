Pointiert, selbstironisch und herrlich alltagsnah

Am Donnerstag, 16. Juli 2026, bringt Michael sein aktuelles Kabarett-Programm „10-Meter-Turm“ im Rahmen des GEZ Event-Sommers 2026 auf die Bühne im Obergeschoss.

Vielen ist der Kabarettist besser unter seinem Social-Media-Namen „Heidelbeerhugo“ bekannt. Seit 2022 begeistert er auf Instagram und TikTok knapp 100.000 Follower:innen mit treffsicheren Beobachtungen, feinem Wortwitz und einer gehörigen Portion Selbstironie. Was online funktioniert, überzeugt auch live und so stellt Michael Bauer in seinem zweiten Solo-Programm die Frage, die wohl jede und jeder kennt: Werden Dinge tatsächlich besser, nur weil man sie immer wieder macht? Und wenn ja, wie oft muss man sich am Nachtkästchen den kleinen Zeh stoßen, bis man es endlich gelernt hat?

Zwischen Familienalltag, 90er-Jahre-Nostalgie, Ersatzbank-Mentalität und den kleinen wie großen Herausforderungen des Erwachsenenwerdens wagt Bauer den Sprung vom „10-Meter-Turm“ - mal elegant mit Köpfler, mal schmerzhaft mit Bauchfleck. Mit viel Charme, präzisen Pointen und wunderbar überzeichneten Figuren beweist er, dass Scheitern oft die besten Geschichten schreibt.

Mehr Infos unter gezwest.at