Das Abenteuer ruft!

Am Fuße des Schlosshügels in Piber wartet ein ganz besonderes Abenteuer, das Sie im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinauswachsen lässt. Im Kletterpark Piber sorgen rund 60 Stationen auf sieben abwechslungsreichen Parcours für Nervenkitzel, Bewegung und jede Menge Spaß in luftiger Höhe.

Ob Sie mutig voranschreiten oder sich Schritt für Schritt an neue Herausforderungen herantasten – dank unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen findet jede und jeder die passende Route. Hier zählen nicht Bestzeiten, sondern das gute Gefühl, den eigenen Mut-Level immer wieder neu zu entdecken.

Auch junge Kletterfans kommen voll auf ihre Kosten. Im Kinderparcours „Lipikrax“ sammeln Kinder ab vier Jahren und einer Mindestgröße von 110 Zentimetern erste Klettererfahrungen und testen spielerisch ihr Geschick. Für noch mehr Abenteuer warten die Parcours „Favory“ und „Theodorosta“, die ab fünf Jahren erkundet werden können.

Und weil Höhenluft gemeinsam gleich doppelt so viel Spaß macht, werden auch individuelle Gruppenprogramme und Teambuilding-Events für Firmen, Schulklassen, Vereine oder Freundesgruppen angeboten.

Mehr Infos: www.srs.at/tickets/kletterpark-piber