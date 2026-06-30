29-Jähriger in Kärnten getötet, Frau schwer verletzt

Ein 27-jähriger Mann hat in der Nacht auf Dienstag in St. Veit an der Glan erst seine 30-jährige Ex-Lebensgefährtin und dann ihren neuen Freund, einen 29-Jährigen, mit einer Axt attackiert. Während die Frau schwer verletzt wurde, aber flüchten konnte, wurde der 29-Jährige getötet. Unmittelbar nach der Tat beging der Täter Suizid, indem er mit dem Auto seiner Ex-Freundin frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw fuhr, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit.