„Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.“ So sprach die Dichterin Ingeborg Bachmann 1959, die Sentenz wird regelmäßig in allen möglichen Zusammenhängen zitiert. Der ORF-Experte Andreas Herzog hat sie offenbar zu seiner Maxime erhoben. Dass er das Match zwischen Österreich und Algerien als „Hundskick“ bezeichnete, war nicht die einzige pointiert realistische Einschätzung, mit der der gemeinsam mit dem angeblichen Englishexperten Rainer Pariasek für den ORF in Amerika weilende Ex-Fußballer aufgewartet hat.

Bei der privaten Konkurrenz aus Salzburg tut man sich ein bisschen schwerer, wenn es um die Einschätzung der österreichischen Leistungen geht und wenn der Patriotismus ein wenig den Blick auf nüchterne Wahrheiten verstellt. Natürlich ist man nicht blind gegen die Probleme von Ralf Rangnicks Team, aber die rot-weiß-rote Brille hat ein paar Dioptrien mehr als drüben beim ORF.

Vor allem wenn das gut eingespielte Duo Jan-Age Fjörtoft und Steffen Freund zu verbalen Wechselpässen, Grätschen und Dribblings ansetzt, ist es mit nüchternen Wahrheiten auf Servus TV nicht mehr weit her: Bezüglich des Showfaktors sind die beiden rhetorischen Stoßstürmer ihrer Konkurrenz im ORF haushoch überlegen (allerdings mit der Ausnahme von erwähntem Herzog).

Es ist ein Unentschieden

Das große Match der beiden Sendeanstalten, des öffentlich-rechtlichen Riesens aus Wien und des kleinen, von einem Marschiergetränk angetriebenen Unternehmens aus dem Westen läuft derzeit auf ein Unentschieden hinaus. Kein diplomatisches Urteil, sondern eines, das sich aus der Abwägung der Stärken und Schwächen ergibt.

Servus TV ist jünger und spritziger, das liegt aber nicht an der bauchfrei auftretenden Moderatorin Alina Marzi. Das ist eher das äußerlichste Symptom für diesen Befund: Die Kommentatoren sind im Schnitt eine Spur frischer als im ORF, die Experten ein bisschen eloquenter, die Studioatmosphäre nicht so verkrampft wie am Küniglberg. Dort haben einige der Experten deutlich den Zenit überschritten. Kein TV-Fußballanalytiker wird jemals in einen so verdienten Ruhestand wie Herbert Prohaska treten. Der große Schmähführer wirkt ermattet, was eventuell auch an den bizarren Übertragungszeiten liegt. Die Vielzahl seiner jüngeren ORF-Nachfolger hat im Schnitt weniger Charisma als ihre Servus-Kontrahenten, auch wenn der hohe Frauenanteil im ORF immer noch belebend wirkt. Besonders schlimm wird es dagegen, wenn im ORF die Verkrampfung mit läppischen Quiz-Einlagen gelöst werden soll, die genau das Gegenteil bewirken.

Verbrechen an der deutschen Sprache und allerlei Phrasendrescherei gibt es hüben wie drüben: Kürzlich meinte ein baumlanger Servus-Experte:„Am Ende des Tages ist es ein Freiluftsport.“ Wer eine Nullerkenntnis auch noch in eine Managerphrase verpackt, müsste zu 24 Stunden Mikrofonentzug verurteilt werden. Wenn der Sendetag lang ist, hat man viel Gelegenheit zum Blödsinn reden, erstaunlicherweise sind solche Fehlleistungen relativ selten.

Dass es im Öffentlich-Rechtlichen auch lockerer, natürlicher und charmanter zugehen kann, demonstrieren ausgerechnet die Deutschen. Die dortigen Sportjournalisten wurden in Österreich traditionell als trockene Technokraten mit humorloser Expertise kritisiert. Ein Vorwurf, der seit geraumer Zeit einer Grundlage entbehrt. Im Vergleich zu den diversen Fußball-Podcastern oder der Chemie zwischen dem unschlagbaren Duo Sedlacek-Schweinsteiger im ARD wirkt österreichisches Sportfernsehen immer etwas provinziell. Gegen die geballte Analysemacht von großartigen Fußballerklärern wie Trainerlegende Christian Streich oder den sehr pointierten Ex-Weltmeistern Mertesacker/Kramer schauen so manche rot-weiß-rote Analysen löchrig aus. Und mit einigen Ausnahmen (etwa Daniel Warmuth beim ORF oder Philipp Krummholz auf Servus) vermitteln deutsche Kommentatoren und -innen auch im Spiel mehr Stimmung. Wobei ihnen hilft, dass sie die Spiele vor Ort sehen. Angesichts der Finanzlage des ORF muss man jedoch froh sein, dass man nicht ganze Delegationen an Expertinnen und Experten nach Nordamerika verfrachtet hat.

Fazit: Der ORF ist objektiver und à la longue eine Spur interessanter, Servus hat die bessere Show und den lebendigeren Sound. Die Konkurrenz aus Deutschland ist dennoch feldüberlegen.