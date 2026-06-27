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Graz
Graz wählt einen neuen Gemeinderat
In der steirischen Landeshauptstadt Graz werden am Sonntag ein neuer Gemeinderat sowie die Bezirksräte und der Migrantenbeirat gewählt. 225.883 Personen (2021: 223.512) sind wahlberechtigt und können zwischen elf Parteien und Listen entscheiden. Umfragen deuten auf einen Sieg für Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hin, die 2021 überraschend Platz eins geholt hatte. Die Wahllokale sperren um 7.00 Uhr auf, Wahlschluss ist 16.00 Uhr. Eine erste Hochrechnung gibt es um 17.00 Uhr.