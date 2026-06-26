Ab Montag, 29. Juni, starten in St. Peter am Kammersberg Bauarbeiten an der Katschtalstraße (L 501). Bis Ende August wird die Landesstraße auf einer Länge von knapp 2,3 Kilometern verbreitert und saniert. Die Investitionssumme beträgt 950.000 Euro.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Kilometer 7,260 und Kilometer 9,550. Die derzeit 5,60 Meter breite Fahrbahn wird auf sechs Meter verbreitert. Zudem wird der Unterbau mit einer 30 Zentimeter starken Zementstabilisierung verstärkt. Anschließend werden neue Asphalt-Trag- und Deckschichten mit einer Gesamtstärke von elf Zentimetern aufgebracht. Auch die Entwässerung wird an die neuen Gegebenheiten angepasst.

Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs. Im Baustellenbereich wird es zu wechselweisen Anhaltungen kommen.

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer bezeichnet die Maßnahme als wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Infrastruktur in der Region, auch Bürgermeister Alexander Putzenbacher begrüßt das Projekt.