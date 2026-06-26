Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, passierte der Unfall gegen 17.40 Uhr im Kinderbecken des Freibads. Wie es dazu kam, war vorerst unklar. Die Ermittlungen sind angelaufen. Die Angehörigen wurden vom Kriseninterventionsteam betreut, während der Bub von der Crew des ÖAMTC-Rettungshubschraubers Christophorus 17 nach Graz geflogen wurde.