Quasi schneller als man das Wort „Algen“ aussprechen kann, haben die Verantwortlichen bei der Holding Graz reagiert: Nach unserem Bericht über das grün schimmernde Wasser im Brunnen am Eisernen Tor zeigt sich Freitagfrüh das Brunnenbecken bereits geleert – laut Holding soll es noch am Freitag mit frischem Nass aufgefüllt werden.

Zum Vergleich: so der Anblick am Donnerstag © Saria

Wie berichtet, zeigte das Wasser am Eisernen Tor am Donnerstag einen argen Grünstich. Doch dieses Mal steckte kein Vandalismus dahinter wie vor Jahren, als Unbekannte zur Farbe griffen – vielmehr ließ die aktuelle Hitze das Wasser gleichsam „brechen“, es bildeten sich Algen.