Regionalbüro Bruck a.d. Mur
+43/3862/52400
bruck@kleinezeitung.at
Koloman Wallisch Platz 23
8600 Bruck
Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion
Öffnungszeiten:
Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 - 13 Uhr
Barbara Rechberger
Sekretariat
+43/3862/52400-11
barbara.rechberger@kleinezeitung.at
Bianca Angerer
Sekretariat
+43/3862/52400-12
bianca.angerer@kleinezeitung.at
Sabrina Safran
Sekretariat
+43/3862/52400-19
sabrina.safran@kleinezeitung.at
Julia Blasl
Regionale Verkaufs- & Kommunikationslösungen
Telefon: +43/664/8206899
julia.blasl@kleinezeitung.at
Christian Huemer
Redakteur
+43/3862/52400-18
christian.huemer@kleinezeitung.at
Moritz Prettenhofer
Redakteur
Telefon: +43/3862/52400-15
moritz.prettenhofer@kleinezeitung.at
Markus Lösel, BA
Redakteur
Telefon: +43/3862/52400-14
markus.loesel@kleinezeitung.at
Regionalbüro Feldbach
+43/3152/4005
feldbach@kleinezeitung.at
Hauptplatz 26
8330 Feldbach
Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion
Sommeröffnungszeiten, 13. Juli bis 11. September:
Montag bis Donnerstag, 8 bis 14 Uhr
Freitag 8 bis 12 Uhr
Öffnungszeiten:
Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 bis 13 Uhr
Sarah Holler
Sekretariat
+43/3152/4005-0
sarah.holler@kleinezeitung.at
Christina Karner, MA
Sekretariat
+43/3152/4005-0
christina.karner@kleinezeitung.at
Ramona Lenz
Redakteurin
+43/3152/4005-17
ramona.lenz@kleinezeitung.at
Jonas Rettenegger
Redakteur
+43/3152/4005-19
jonas.rettenegger@kleinezeitung.at
Julia Schuster
Redakteurin
+43/3152/4005-18
julia.schuster@kleinezeitung.at
Mag. Helmut Steiner
Redakteur
+43/3152/4005-13
helmut.steiner@kleinezeitung.at
Goran Gjergjek
Regionale Verkaufs- und Kommunikationslösungen
+43/3152/4005-16
goran.gjergjek@kleinezeitung.at
Regionalbüro Hartberg & Fürstenfeld
+43/3332/63610
hartberg@kleinezeitung.at
Alleegasse 8
8230 Hartberg
Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion
Öffnungszeiten:
Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 bis 13 Uhr
Gertrude Reitbauer
Leitung Regionalsekretariate Steiermark
+43/3332/63610
gertrude.reitbauer@kleinezeitung.at
Christa Hofer-Kirchsteiger
Sekretariat
+43/3332/63610
christa.hoferkirchsteiger@kleinezeitung.at
Susanne Rauschenbach, Bakk. MA
Redakteurin, Teamleiterin Regionalredaktion Hartberg-Fürstenfeld (in Karenz)
+43/3332/63610-78
susanne.rauschenbach@kleinezeitung.at
Daniela Buchegger, BA MA
Redakteurin
+43/3332/63610-75
daniela.buchegger@kleinezeitung.at
Harald Hofer
Redakteur
+43/3332/63610-71
harald.hofer@kleinezeitung.at
Margot Jeitler
Redakteurin
+43/3332/63610
margot.jeitler@kleinezeitung.at
Carmen Oster Bakk. Komm.
Redakteurin
+43/3332/63610-0
carmen.oster@kleinezeitung.at
Moritz Weinstock, BA
Redakteur
+43/664/814 46 64
moritz.weinstock@kleinezeitung.at
Marion Kindermann
Regionale Verkaufs- & Kommunikationslösungen
+43/664/814 46 44
marion.kindermann@kleinezeitung.at
Regionalbüro Judenburg
+43 3572 86560
judenburg@kleinezeitung.at
Burggasse 61
8750 Judenburg
Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion
Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 bis 13 Uhr
Andrea Burböck
Sekretariat
+43/3572/86560
andrea.burboeck@kleinezeitung.at
Gabriele Riedl
Sekretariat
+43/3572/86560
gabriele.riedl@kleinezeitung.at
Michaela Egger
Redakteurin
+43/3572/86560-77
michaela.egger@kleinezeitung.at
Maria Steinwender, MA
Redakteurin
+43/3572/86560-72
maria.steinwender@kleinezeitung.at
Josef Fröhlich
Redakteur
+43/3572/86560-73
josef.froehlich@kleinezeitung.at
Sarah Ruckhofer, BA
Redakteurin, Teamleiterin Regionalredaktion Murtal & Murau
+43/3572/86560-78
sarah.ruckhofer@kleinezeitung.at
Manuela Hobelleitner
Regionale Verkaufs- & Kommunikationslösungen
+43/699/12 34 52 95
manuela.hobelleitner@kleinezeitung.at
Regionalbüro Leibnitz
+43 3452 71121
leibnitz@kleinezeitung.at
Wagnastraße 1
8430 Leibnitz
Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion
Öffnungszeiten:
Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 bis 13 Uhr
Sommeröffnungszeiten, 13. Juli bis 11. September 2026
Montag bis Donnerstag 8 bis 14 Uhr
Freitag 8 bis 12 Uhr
Sonja Faßwald
Sekretariat
+43/3452/71121-0
sonja.fasswald@kleinezeitung.at
Marlene Hödl
Sekretariat
+43/3452/71121-0
marlene.hoedl@kleinezeitung.at
Robert Lenhard
Teamleiter Regionalredaktion
Leibnitz und Deutschlandsberg
+43 699 1711 2123
robert.lenhard@kleinezeitung.at
Bettina Kuzmicki
Redakteurin
+43 699 1711 2116
bettina.kuzmicki@kleinezeitung.at
Barbara Kahr
Redakteurin
+43 699 1636 1069
barbara.kahr@kleinezeitung.at
Julia Haslebner (Karenz)
Redakteurin
julia.haslebner@kleinezeitung.at
Eva Brutmann
Redakteurin
+43 664 8215 657
eva.brutmann@kleinezeitung.at
Sarah Romauch
Redakteurin
+43 664 2889 199
sarah.romauch@kleinezeitung.at
Andrea Kern
Services Werbemarkt Print
andrea.kern@kleinezeitung.at
Christiane Langbauer
Digitale Verkaufs- & Kommunikationslösungen
+43 664 468 6491
christiane.langbauer@kleinezeitung.at
Regionalbüro Leoben
+43 3842 45089
leoben@kleinezeitung.at
Kirchplatz 3
8700 Leoben
Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion
Öffnungszeiten:
Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 bis 13 Uhr
Maria Taxacher
Sekretariat
+43/3842/45089-72
maria.taxacher@kleinezeitung.at
Petra Zündel
Sekretariat
+43/3842/45089-79
petra.zuendel@kleinezeitung.at
Andreas Schöberl-Negishi
Teamleiter, Redakteur
+43/3842/45089-77
andreas.schoeberl@kleinezeitung.at
Johanna Birnbaum
Redakteurin
+43/3842/45089-76
johanna.birnbaum@kleinezeitung.at
Klara Erregger
Redakteurin
+43/3842/45089-73
klara.erregger@kleinezeitung.at
Vanessa Gruber
Redakteurin
+43/3842/45089-78
vanessa.gruber@kleinezeitung.at
Verena Strobl
Redakteurin
+43/699/14508974
verena.strobl@kleinezeitung.at
Anja Gruber
Regionale Verkaufs- und Kommunikationslösungen
+43/664/88 21 23 95
anja.gruber@kleinezeitung.at
Julia Blasl
Regionale Verkaufs- und Kommunikationslösungen
+43/664/820 68 99,
julia.blasl@kleinezeitung.at
Regionalbüro Liezen
+43 3612 25570
liezen@kleinezeitung.at
Fronleichnamsweg 4
8940 Liezen
Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card
Öffnungszeiten:
Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 bis 13 Uhr
Sabine Rabitsch
Office Management
+43/3612/25570
sabine.rabitsch@kleinezeitung.at
Andrea Weilguni
Office Management
+43/3612/25570
andrea.weilguni@kleinezeitung.at
Christian Nerat
Redakteur
+43/3612/25570-14
christian.nerat@kleinezeitung.at
Dorit Burgsteiner, Bakk. komm.
Redakteurin
+43/3612/25570-19
dorit.burgsteiner@kleinezeitung.at
Mag. (FH) Veronika Höflehner
Redakteurin, Teamleiterin Regionalredaktion
+43/3612/25570-12
veronika.hoeflehner@kleinezeitung.at
Lena Haslinger, BA
Redakteurin
+43/664/3984987
lena.haslinger@kleinezeitung.at
Benedikt Karl
Redakteur
+43/3612/25570-18
benedikt.karl@kleinezeitung.at
Manuela Hobelleitner
Regionale Verkaufs- und Kommunikationslösungen
+43/699/12345295
manuela.hobelleitner@kleinezeitung.at
Regionalbüro Voitsberg
+43 3142 25550
voitsberg@kleinezeitung.at
Grazer Vorstadt 14a/1
8570 Voitsberg
Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Kärnten Card, Schipass
Sommer-Öffnungszeiten:
Montag 8 - 14 Uhr
Dienstag 8 - 14 Uhr
Mittwoch 8 - 14 Uhr
Donnerstag 8 - 14 Uhr
Freitag 8 - 10 Uhr
Brigitte Wagner
Sekretariat
+43/3142/25550
brigitte.wagner@kleinezeitung.at
Michaela Preisler
Sekretariat
+43/3142/25550
michaela.preisler@kleinezeitung.at
Mag. (FH) Rainer Brinskelle
Redakteur, Teamleiter Regionalredaktion Voitsberg
+43/3142/25550-18
rainer.brinskelle@kleinezeitung.at
Jakob Kriegl
Redakteur
+43/3142/25550-16
jakob.kriegl@kleinezeitung.at
Robert Preis
Redakteur
+43/3142/25550-12
robert.preis@kleinezeitung.at
Anna Dunst
Redakteurin
+43/3142/25550-13
anna.dunst@kleinezeitung.at
Regionalbüro Weiz
+43 3172 6520
weiz@kleinezeitung.at
Birkfelder Straße 25
8160 Weiz
Verkauf von:
Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion
Öffnungszeiten:
Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr
Freitag 8 - 13 Uhr
Doris Haider
Sekretariat
+43/3172/6520
doris.haider@kleinezeitung.at
Birgit Dudas-Großschädl
Sekretariat
+43/3172/6520
birgit.dudas-großschaedl@kleinezeitung.at
Mag. Sonja Berger
Redakteurin
+43 (03172) 6520-18
sonja.berger@kleinezeitung.at
Thomas Wieser
Redakteur
+43 (03172) 6520-22
thomas.wieser@kleinezeitung.at
Julia Kammerer
Redakteurin, Teamleiterin Regionalredaktion Weiz
Telefon: (0 31 72) 6520-19
julia.kammerer@kleinezeitung.at
Nicole Stranzl
Redakteurin
Telefon: +43-699-1875 42 40
nicole.stranzl@kleinezeitung.at
Veronika Teubl-Lafer
in Karenz
Sandra Zeitz
Werbemarkt
Telefon: 0664-821 56 09
sandra.zeitz@kleinezeitung.at