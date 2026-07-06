Regionalbüro Bruck a.d. Mur

+43/3862/52400

bruck@klein ezeitung.at

Koloman Wallisch Platz 23

8600 Bruck

Verkauf von:

Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion

Öffnungszeiten:

Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Freitag 8 - 13 Uhr

Barbara Rechberger

Sekretariat

+43/3862/52400-11

barbara.rechberger@kleinezeitung.at

Bianca Angerer

Sekretariat

+43/3862/52400-12

bianca.angerer@kleinezeitung.at

Sabrina Safran

Sekretariat

+43/3862/52400-19

sabrina.safran@kleinezeitung.at

Julia Blasl

Regionale Verkaufs- & Kommunikationslösungen

Telefon: +43/664/8206899

julia.blasl@kleinezeitung.at

Christian Huemer

Redakteur

+43/3862/52400-18

christian.huemer@kleinezeitung.at

Moritz Prettenhofer

Redakteur

Telefon: +43/3862/52400-15

moritz.prettenhofer@kleinezeitung.at

Markus Lösel, BA

Redakteur

Telefon: +43/3862/52400-14

markus.loesel@kleinezeitung.at

Regionalbüro Feldbach

+43/3152/4005

feldbac h@kleinezeitung.at

Hauptplatz 26

8330 Feldbach

Verkauf von:

Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion

Sommeröffnungszeiten, 13. Juli bis 11. September:

Montag bis Donnerstag, 8 bis 14 Uhr

Freitag 8 bis 12 Uhr

Öffnungszeiten:

Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Freitag 8 bis 13 Uhr

Sarah Holler

Sekretariat

+43/3152/4005-0

sarah.holler@kleinezeitung.at

Christina Karner, MA

Sekretariat

+43/3152/4005-0

christina.karner@kleinezeitung.at

Ramona Lenz

Redakteurin

+43/3152/4005-17

ramona.lenz@kleinezeitung.at

Jonas Rettenegger

Redakteur

+43/3152/4005-19

jonas.rettenegger@kleinezeitung.at

Julia Schuster

Redakteurin

+43/3152/4005-18

julia.schuster@kleinezeitung.at

Mag. Helmut Steiner

Redakteur

+43/3152/4005-13

helmut.steiner@kleinezeitung.at

Goran Gjergjek

Regionale Verkaufs- und Kommunikationslösungen

+43/3152/4005-16

goran.gjergjek@kleinezeitung.at

Regionalbüro Hartberg & Fürstenfeld

+43/3332/63610

hartberg@kleinezeitu ng.at



Alleegasse 8

8230 Hartberg

Verkauf von:

Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion

Öffnungszeiten:

Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Freitag 8 bis 13 Uhr

Gertrude Reitbauer

Leitung Regionalsekretariate Steiermark

+43/3332/63610

gertrude.reitbauer@kleinezeitung.at

Christa Hofer-Kirchsteiger

Sekretariat

+43/3332/63610

christa.hoferkirchsteiger@kleinezeitung.at

Susanne Rauschenbach, Bakk. MA

Redakteurin, Teamleiterin Regionalredaktion Hartberg-Fürstenfeld (in Karenz)

+43/3332/63610-78

susanne.rauschenbach@kleinezeitung.at

Daniela Buchegger, BA MA

Redakteurin

+43/3332/63610-75

daniela.buchegger@kleinezeitung.at

Harald Hofer

Redakteur

+43/3332/63610-71

harald.hofer@kleinezeitung.at

Margot Jeitler

Redakteurin

+43/3332/63610

margot.jeitler@kleinezeitung.at

Carmen Oster Bakk. Komm.

Redakteurin

+43/3332/63610-0

carmen.oster@kleinezeitung.at

Moritz Weinstock, BA

Redakteur

+43/664/814 46 64

moritz.weinstock@kleinezeitung.at

Marion Kindermann

Regionale Verkaufs- & Kommunikationslösungen

+43/664/814 46 44

marion.kindermann@kleinezeitung.at

Regionalbüro Judenburg

+43 3572 86560

judenbu rg@kleinezeitung.at

Burggasse 61

8750 Judenburg

Verkauf von:

Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion

Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Freitag 8 bis 13 Uhr

Andrea Burböck

Sekretariat

+43/3572/86560

andrea.burboeck@kleinezeitung.at

Gabriele Riedl

Sekretariat

+43/3572/86560

gabriele.riedl@kleinezeitung.at

Michaela Egger

Redakteurin

+43/3572/86560-77

michaela.egger@kleinezeitung.at

Maria Steinwender, MA

Redakteurin

+43/3572/86560-72

maria.steinwender@kleinezeitung.at

Josef Fröhlich

Redakteur

+43/3572/86560-73

josef.froehlich@kleinezeitung.at

Sarah Ruckhofer, BA

Redakteurin, Teamleiterin Regionalredaktion Murtal & Murau

+43/3572/86560-78

sarah.ruckhofer@kleinezeitung.at

Manuela Hobelleitner

Regionale Verkaufs- & Kommunikationslösungen

+43/699/12 34 52 95

manuela.hobelleitner@kleinezeitung.at

Regionalbüro Leibnitz

+43 3452 71121

leibni tz@kleinezeitung.at

Wagnastraße 1

8430 Leibnitz

Verkauf von:

Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion



Öffnungszeiten:

Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Freitag 8 bis 13 Uhr

Sommeröffnungszeiten, 13. Juli bis 11. September 2026

Montag bis Donnerstag 8 bis 14 Uhr

Freitag 8 bis 12 Uhr

Sonja Faßwald

Sekretariat

+43/3452/71121-0

sonja.fasswald@kleinezeitung.at

Marlene Hödl

Sekretariat

+43/3452/71121-0

marlene.hoedl@kleinezeitung.at

Robert Lenhard

Teamleiter Regionalredaktion

Leibnitz und Deutschlandsberg

+43 699 1711 2123

robert.lenhard@kleinezeitung.at

Bettina Kuzmicki

Redakteurin

+43 699 1711 2116

bettina.kuzmicki@kleinezeitung.at

Barbara Kahr

Redakteurin

+43 699 1636 1069

barbara.kahr@kleinezeitung.at

Julia Haslebner (Karenz)

Redakteurin

julia.haslebner@kleinezeitung.at

Eva Brutmann

Redakteurin

+43 664 8215 657

eva.brutmann@kleinezeitung.at

Sarah Romauch

Redakteurin

+43 664 2889 199

sarah.romauch@kleinezeitung.at



Andrea Kern

Services Werbemarkt Print

andrea.kern@kleinezeitung.at

Christiane Langbauer

Digitale Verkaufs- & Kommunikationslösungen

+43 664 468 6491

christiane.langbauer@kleinezeitung.at

Regionalbüro Leoben

+43 3842 45089

leob en@kleinezeitung.at

Kirchplatz 3

8700 Leoben

Verkauf von:

Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion

Öffnungszeiten:

Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Freitag 8 bis 13 Uhr

Maria Taxacher

Sekretariat

+43/3842/45089-72

maria.taxacher@kleinezeitung.at

Petra Zündel

Sekretariat

+43/3842/45089-79

petra.zuendel@kleinezeitung.at

Andreas Schöberl-Negishi

Teamleiter, Redakteur

+43/3842/45089-77

andreas.schoeberl@kleinezeitung.at

Johanna Birnbaum

Redakteurin

+43/3842/45089-76

johanna.birnbaum@kleinezeitung.at

Klara Erregger

Redakteurin

+43/3842/45089-73

klara.erregger@kleinezeitung.at

Vanessa Gruber

Redakteurin

+43/3842/45089-78

vanessa.gruber@kleinezeitung.at

Verena Strobl

Redakteurin

+43/699/14508974

verena.strobl@kleinezeitung.at

Anja Gruber

Regionale Verkaufs- und Kommunikationslösungen

+43/664/88 21 23 95

anja.gruber@kleinezeitung.at

Julia Blasl

Regionale Verkaufs- und Kommunikationslösungen

+43/664/820 68 99,

julia.blasl@kleinezeitung.at

Regionalbüro Liezen

+43 3612 25570

liez en@kleinezeitung.at

Fronleichnamsweg 4

8940 Liezen

Verkauf von:

Ö-Ticket, Steiermark Card

Öffnungszeiten:

Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Freitag 8 bis 13 Uhr

Sabine Rabitsch

Office Management

+43/3612/25570

sabine.rabitsch@kleinezeitung.at

Andrea Weilguni

Office Management

+43/3612/25570

andrea.weilguni@kleinezeitung.at

Christian Nerat

Redakteur

+43/3612/25570-14

christian.nerat@kleinezeitung.at

Dorit Burgsteiner, Bakk. komm.

Redakteurin

+43/3612/25570-19

dorit.burgsteiner@kleinezeitung.at

Mag. (FH) Veronika Höflehner

Redakteurin, Teamleiterin Regionalredaktion

+43/3612/25570-12

veronika.hoeflehner@kleinezeitung.at

Lena Haslinger, BA

Redakteurin

+43/664/3984987

lena.haslinger@kleinezeitung.at

Benedikt Karl

Redakteur

+43/3612/25570-18

benedikt.karl@kleinezeitung.at

Manuela Hobelleitner

Regionale Verkaufs- und Kommunikationslösungen

+43/699/12345295

manuela.hobelleitner@kleinezeitung.at

Regionalbüro Voitsberg

+43 3142 25550

voitsbe rg@kleinezeitung.at

Grazer Vorstadt 14a/1

8570 Voitsberg

Verkauf von:

Ö-Ticket, Steiermark Card, Kärnten Card, Schipass

Sommer-Öffnungszeiten:

Montag 8 - 14 Uhr

Dienstag 8 - 14 Uhr

Mittwoch 8 - 14 Uhr

Donnerstag 8 - 14 Uhr

Freitag 8 - 10 Uhr

Brigitte Wagner

Sekretariat

+43/3142/25550

brigitte.wagner@kleinezeitung.at

Michaela Preisler

Sekretariat

+43/3142/25550

michaela.preisler@kleinezeitung.at

Mag. (FH) Rainer Brinskelle

Redakteur, Teamleiter Regionalredaktion Voitsberg

+43/3142/25550-18

rainer.brinskelle@kleinezeitung.at

Jakob Kriegl

Redakteur

+43/3142/25550-16

jakob.kriegl@kleinezeitung.at

Robert Preis

Redakteur

+43/3142/25550-12

robert.preis@kleinezeitung.at

Anna Dunst

Redakteurin

+43/3142/25550-13

anna.dunst@kleinezeitung.at

Regionalbüro Weiz

+43 3172 6520

wei z@kleinezeitung.at

Birkfelder Straße 25

8160 Weiz

Verkauf von:

Ö-Ticket, Steiermark Card, Auktion

Öffnungszeiten:

Montag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Dienstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Mittwoch 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Donnerstag 8 - 12.30 Uhr und 13 - 16 Uhr

Freitag 8 - 13 Uhr

Doris Haider

Sekretariat

+43/3172/6520

doris.haider@kleinezeitung.at

Birgit Dudas-Großschädl

Sekretariat

+43/3172/6520

birgit.dudas-großschaedl@kleinezeitung.at

Mag. Sonja Berger

Redakteurin

+43 (03172) 6520-18

sonja.berger@kleinezeitung.at

Thomas Wieser

Redakteur

+43 (03172) 6520-22

thomas.wieser@kleinezeitung.at

Julia Kammerer

Redakteurin, Teamleiterin Regionalredaktion Weiz

Telefon: (0 31 72) 6520-19

julia.kammerer@kleinezeitung.at

Nicole Stranzl

Redakteurin

Telefon: +43-699-1875 42 40

nicole.stranzl@kleinezeitung.at

Veronika Teubl-Lafer

in Karenz

Sandra Zeitz

Werbemarkt

Telefon: 0664-821 56 09

sandra.zeitz@kleinezeitung.at