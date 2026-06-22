Jüngste Zahlen, wonach rund 73 Prozent der Beschäftigten in Österreich auch im eigenen Urlaub für den Arbeitgeber erreichbar sind, rufen die Gewerkschaft auf den Plan. Am Montag reagiert der ÖGB mit einer Aussendung auf die aktuelle Umfrage des Onlineportals „karriere.at“.

Unter 1000 Befragten gaben nur 27 Prozent an, gar nicht erreichbar zu sein. Jede vierte Person fühlt sich aber durch die ständige Erreichbarkeit belastet.

28 Prozent gaben an, nur in beruflichen „Notfällen“ zu reagieren. Die Mehrheit (61 Prozent) prüft gar regelmäßig Nachrichten und kann telefonisch kontaktiert werden.

Stressfaktor „ständig erreichbar“

Der Österreichische Gewerkschaftsbund stellt klar: „Urlaub ist keine Verlängerung des Arbeitstages und keine versteckte Bereitschaftszeit. Beschäftigte haben ein Recht auf Erholung – ohne ständigen Druck, online sein zu müssen.“ Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit würden immer stärker verschwimmen.

Wie ist die Rechtslage im Berufsalltag? „Nein, ich muss nicht abheben, wenn der Chef mich in meiner Freizeit anruft“, stellt ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller klar. „Ich kann mein Handy ausschalten, das Festnetztelefon abstecken und mich vollständig aus der Erreichbarkeit zurückziehen.“

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen in ihrer Freizeit und im Urlaub nicht erreichbar sein. Eine Ausnahme gibt es nur, wenn ausdrücklich Rufbereitschaft vereinbart wurde.

Müller: „Urlaub ist keine Bereitschaftszeit. Wer arbeitet, braucht auch echte Ruhezeiten. Das ist kein Luxus, sondern ein Recht.“ Auch Georg Konjovic, CEO bei karriere.at, betont in einer Aussendung: „Urlaub ist essenziell für die geistige und körperliche Gesundheit, und sollte möglichst ungestört verbracht werden können.“