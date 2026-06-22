Er ist der penetranteste Ermittler, den das TV-Krimi-Universum kennt: Inspector Columbo. Wenn er sich unscheinbar an die Hauptverdächtigen anschleicht, sich dazustellt, alle in völliger Sicherheit wiegt und dann in der Denkerpose ausholt: „Eine Frage hätte ich da noch.“ Was einem so unterkommt, dürfte der Denker Sokrates ungefähr ähnlich penetrant gewesen sein – zumindest aus der Sicht jener, die ihm in freier Wildbahn untergekommen sind. Ein ewig Fragender, der damit alle gelöchert und genervt hat, um am Ende des Tages festzustellen: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“



Das war weniger als ein Fischen nach Komplimenten zu sehen, sondern eine kurze Kapitulation vor der Menge an Wissen, das schon rund 469 v. Chr. in der Welt herumschwirrte. Aber Aufgeben war für Sokrates keine Option, denn seine Fragestellerei war aus seiner Sicht wohl eine Art Dienst an der Gesellschaft, die er durch die permanente Fragerei zur persönlichen Weiterentwicklung aufhusste. Und letztlich ist Wissenserwerb durchaus auch Lustgewinn. Na ja, der Wert des schulischen Anhäufens bekommt meist erst retrospektiv zumindest eine Anerkennungsananas.

An Wissen mangelt es heute schon gar nicht, mit Künstlicher Intelligenz haben wir den direkten Zugang zur allwissenden Müllhalde. Es kann stimmen, muss aber nicht. Die exponentielle Entwicklung wird wohl auch das verbessern.



Auch an der Fragerei mangelt es durch ChatGPT & Co. nicht, die Fehlstelle könnte anderswo liegen: Wenn wir nur mehr die Maschine fragen, wer fragt uns? Wenn die Maschine für alle Fragen zum Ansprechpartner wird, bleibt der Mensch ungefragt zurück? Und was heißt das, wenn man nicht mehr gefragt wird? Wenn wir uns selbst darauf trainieren, die Antworten zu bekommen und sie nicht mehr selbst zu geben?

Wer fragt, der will Antworten, wer gefragt wird, der sollte sie geben. Das kann ziemlich anstrengend sein, vor allem, wenn es um mehr geht als „nur“ Alltagsgespräche. Letztendlich sind unsere Antworten immer auch ein Beweis dafür, was wir wissen, wer wir sind und wie wir uns weiterentwickelt haben. Wenn es uns an Fragen mangelt, auf die wir antworten müssen, mangelt es uns a la longue dann auch an der steten eigenen Weiterentwicklung?



Was war das jetzt? Nur Schwarzmalerei? Nein, möglicherweise das schwarze Quadrat am unteren Ende eines Fragezeichens. Die dazugehörige Frage könnte lauten: Was wollte Kasimir Malewitsch uns mit seinem Schwarzen Quadrat mitteilen? Sie sind dran.