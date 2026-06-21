Skanaldszenen in der MotoGP. WM-Leader Marco Bezzecchi wurde für das heutige Rennen (14 Uhr, ServusTV live) ausgeschlossen, wie die Stewards verkündeten. Grund dafür ist ein Ausraster, den sich der Italiener beim Sprint am Samstag erlaubt hat.

Wenige Runden vor Schluss kam der Aprilia-Pilot zu Sturz. Als die Marshals versuchten, das Motorrad zu bergen, attackierte Bezzecchi diese und verpasste einem Helfer sogar zwei Schläge. Das Verhalten wurde von den Stewards als höchst unsportlich eingestuft und Bezzecchi aus dem Rennen ausgeschlossen. Somit könnte der Italiener seine WM-Führung verlieren, Jorge Martin reicht dafür ein dritter Platz.