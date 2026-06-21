Die Gruppe H war in ihrer ersten WM-Runde die Gruppe der Überraschungen. Allen voran das 0:0 zwischen Spanien und Kap Verde war für die iberischen Ex-Weltmeister ein Schock. Und man braucht nicht lange zu warten, bis Statistiker dann so etwas wie eine Unserie ausgraben: Fast 300 torlose WM-Minuten hat der Weltmeister von 2010 nun bereits hinter sich. In den drei folgenden Endrunden kamen die Iberer nicht mehr über das Achtelfinale hinaus – eine Formumkehr im heutigen Duell gegen Saudi-Arabien (18 Uhr) wäre da äußerst dienlich, damit der amtierende Europameister diese Serie brechen kann.

Der Gegner rang Uruguay im Auftaktspiel ein 1:1 ab, die Lateinamerikaner bekommen es heute (0 Uhr) mit Kap Verde zu tun. Erneute Blamagen sind verboten – im letzten Gruppenspiel am 27. Juni treffen Spanien und Uruguay aufeinander und nehmen einander Punkte weg. „Vielleicht hat uns dieser Schreck in Alarmbereitschaft versetzt“, sagte Spanien-Verteidiger Marc Cucurella. „Uns ist klar geworden, dass wir in jedem Spiel zu 100 Prozent konzentriert sein müssen, denn jede Mannschaft kann einen schlagen.“ Ob Jungstar Lamine Yamal die Torsperre durchbrechen wird, ist ungewiss: 90 volle Minuten scheinen ausgeschlossen – er wird behutsam herangeführt, nachdem er zuletzt an einem Muskelfaserriss laboriert hatte. Dasselbe gilt für Nico Williams: Auch der Baske steigt nach einer Verletzung schrittweise ein.

Bielsa mit Uruguay nach Remis weiter unter Druck

Auch Uruguay geriet nach dem 1:1 gegen Saudi-Arabien in Erklärungsnot. Schon vor der Endrunde war man bei Testspielen, etwa einem 0:0 gegen Österreichs WM-Gegner Algerien oder einem desaströsen 1:5 im Herbst gegen die USA, wenig bis kaum überzeugend. Vor allem Trainer und Exzentriker Marcelo Bielsa steht in der Kritik: Dem Argentinier, der sich selbst als „toxisch“ beschreibt, wurde dennoch vorerst bis zur WM das Vertrauen ausgesprochen. In der Heimat wurde nach dem schlechten Start Kritik laut, fraglich ist, ob sich Bielsa davon beeindrucken lässt – zumal er ohnedies nur eine Marschrichtung kennt, wie er zugab: „Immer attackieren. Niemals aufhören, zu attackieren.“