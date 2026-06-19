Bereits die ganze Woche hat man sich in Bad Kleinkirchheim/ St. Oswald mit musikalischen Wanderungen, Hüttengaudi und abendlicher Live-Musik auf das Groß-Event am Samstag vorbereitet, das aus dieser Region samt traumhafter Kulisse inmitten der Nockberge nicht mehr wegzudenken ist.

Die Rede ist vom großen Sommer-Open-Air „Wenn die Musi spielt“, das in diesem Jahr sein 30-Jahr-Jubiläum feiert und somit eine wahre Erfolgsgeschichte ist. Auch heuer wird der ORF die Show live übertragen (Samstag, 20. Juni, ORF 2, 20.15 Uhr, MDR), bei der alle, die im deutschsprachigen Raum in Sachen Schlager und volkstümlicher Musik Rang und Namen haben, vertreten sind.

Eine Erfolgsgeschichte

Eine Erfolgsgeschichte auch insofern, dass man mittlerweile zu den „Showdinosauriern“ zähle, „denn es gibt nur ganz wenige Unterhaltungssendungen, die im Fernsehen noch länger zu sehen sind, als wir. Darauf kann man schon ein bisschen stolz sein “, erklärte Marco Ventre, der gemeinsam mit Stefanie Hertel wieder die Moderation des Abends übernimmt. Schon beim traditionellen Künstlertreff am Freitag und der anschließenden Generalprobe haben sich Hunderte eingeschworene und hitzeresistente Fans am Festgelände eingefunden, um ihre Lieblingsstars so richtig hautnah erleben zu können. Denn in einem Punkt sind sich die Künstlerinnen und Künstler sowie das Publikum einig: Hier, in Bad Kleinkirchheim, hat sich in diesen 30 Jahren eine große „Musi-Familie“ entwickelt. „Wenn wir euch nicht hätten, würde es uns gar nicht geben“, fand Hertel daher auch lobende Worte für die Fans.

Auch Simone steht auf der Bühne © Wilfried Gebeneter

Wer ist dabei?

Mit dabei sind diesmal – unter anderem – die AlpenRebellen, Bernhard Brink, Die Jungen Zillertaler, Lisa Miko, Marc Pircher, Sigrid & Marina, Nik P., Simone und, wie könnte es gerade beim Jubiläum anders sein, natürlich Hansi Hinterseer. Er war nicht nur von Anfang an mit dabei, sondern hatte auch die Idee zu diesem Open-Air: „Ich habe das zwar nur zum Spaß gesagt, aber die Idee wurde aufgenommen und erfolgreich umgesetzt.“ Auf der Bühne zu stehen mache ihm nach wie vor einen Riesenspaß, sagt Hinterseer, der gerade wieder ein neues Album aufgenommen hat, das demnächst erscheinen wird. „Schlager und Unterhaltungsmusik, wie es die Leute von mir kennen.“ Eine Kostprobe davon wird es natürlich zu hören geben. Eine, die ebenfalls schon seit Jahren zur „Musi-Familie“ zählt, ist Schlagerstar Simone. „Ich bin sehr dankbar, dass ich immer wieder dabei sein darf. Es ist schön, dass die Menschen noch immer Schlager mögen und auch hören. Und den besten Schlager bekommen sie hier bei der Musi“, schwärmt sie. Sie wird einen Remix ihrer im Vorjahr erschienenen Single „Was weißt du schon von Liebe“ präsentieren. „Die Liebe hat im Schlager immer schon eine wichtige Rolle gespielt und so wird es auch immer sein“, ist Simone überzeugt.

Ohne Steirer ka Musi! © Wilfried Gebeneter

Neue Talente

Neben den etablierten Stars bekommen auf der Open Air Bühne aber auch neue Talente eine Chance, wie etwa Pietro Basile, Shootingstar aus München oder die österreichische Sängerin und Schauspielerin Misha Kover, die sich mit „Klassik-Popschlager“ ein eigenes Genre geschaffen hat. Sie wird die Musi-Familie mit ihrem Lied „Alles ist Liebe“ erfreuen. „Ich möchte damit die Leute gerne dazu auffordern, sich auf die Liebe einzulassen. Sie ist es wert.“ Freuen dürfen sich die Fans auch auf einen brandneuen Titel der „Nockis“ und „Saso Avsenik“ feiert mit seinen Oberkrainern Premiere auf der Musi-Bühne.