Gemeinsam mit dem Musikwettbewerb „prima la musica“ wurde der Nachwuchspreis WSY-Talent in diesem Jahr für die Instrumente Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass und Harfe ausgeschrieben. Mit dem Preis wollen die Wiener Symphoniker seit vielen Jahren junge Musikerinnen und Musiker auf ihrem Weg in eine professionelle Laufbahn fördern.

Aus insgesamt 39 Bewerberinnen und Bewerbern überzeugten vier Jungmusikerinnen und -musiker die Fachjury, die sich aus den Wiener Symphonikern, einer Harfenistin sowie Vertreterinnen oder Vertretern von „Musik der Jugend“ zusammensetzte.

Zu einem der diesjährigen WSY-Talente wurde dabei Cellistin Theresa Sayuri Brunner aus Langenwang gewählt. Sie darf nun mit den Wiener Symphonikern ein Solowerk erarbeiten und es beim Konzert der Preisträgerinnen und -träger am 11. Oktober im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses auf die Bühne bringen.