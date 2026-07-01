Freundeskreis neuebuehnevillach

Mit dem Freundeskreis neuebuehnevillach bieten wir unserem Publikum die Möglichkeit, die Theaterarbeit zu unterstützen und weitere Highlights in der neuebuehnevillach zu ermöglichen.

Die Mitglieder des Freundeskreises der neuebuehnevillach genießen als Dankeschön exklusive Angebote und Vergünstigungen. Sie profitieren von folgenden Vorteilen: