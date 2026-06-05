Ein großer Polizeieinsatz hat Freitagabend kurzzeitig für Aufsehen in Graz gesorgt. In der Elisabethinergasse sammelte sich ein Großaufgebot an Blaulicht und Polizisten in Helmen und schusssicheren Westen.

Der Grund: Ein Vorfall, womöglich in Zusammenhang mit einem versuchten Raub. Auch eine Schusswaffe soll in Gebrauch gewesen sein, so die Hinweise an die Polizei. Wie in einem solchen Fall üblich wurden daraufhin „alle verfügbaren Einsatzkräfte“ zusammengezogen, wie Polizeisprecher Fritz Grundnig der APA bestätigt.

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Zwei Personen zur Abklärung im Krankenhaus

Am mutmaßlichen Tatort sei dann eine Schreckschusspistole sichergestellt worden. Ob es sich dabei um eine Tatwaffe handelte, müsse erst geklärt werden, ebenso die näheren Umstände. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, um Verletzungen auszuschließen. Der Einsatz war nach kurzer Zeit wieder beendet.