Zurückgebliebene Trümmerteile seines Audi A3 und die Hinweise von Zeugen führten relativ rasch zur Ausforschung jenes Autofahrers, der am Freitagnachmittag nach einem Unfall in der Grazer Straßganger Straße Hals über Kopf die Flucht ergriffen hatte.

Wie berichtet, war der Audi in das Ende einer Kolonne gekracht und hatte die beiden Autos vor ihm ineinandergeschoben. Eine 71-jährige Autolenkerin wurde dabei leicht verletzt. Der Unfalllenker stieg darauf aus, montierte die Taferln von seinem Fahrzeug und raste mit hoher Geschwindigkeit davon.

Der Zeugenaufruf der Polizei war erfolgreich und führte die Beamten zu einem 29-jährigen Grazer. Der hat schon seit längerer Zeit keine Lenkerberechtigung mehr. Ein weiterer Grund für seine Flucht: Nach eigenen Angaben war er zum Unfallzeitpunkt durch Suchtmittel beeinträchtigt.

Er wird nun wegen mehrerer Delikte angezeigt.