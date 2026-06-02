Kurz nach 3 Uhr kam es im Villacher Stadtteil Seebach zu einem Brand von neun 1100 Liter fassenden Mülltonnen einer dortigen Wohnanlage. Laut Polizei hatte ein Anrainer den Brand entdeckt und die Helfer alarmiert. Beim Eintreffen des Löschzugs der Hauptfeuerwache Villach und der Feuerwehr Perau befand sich bereits der gesamte Mülllagerplatz in Vollbrand.

Die starke Rauchentwicklung in der Wohnsiedlung führte dazu, dass ein weiterer Feueralarm ausgelöst wurde. Nach einer Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass diese Meldung auf denselben Brand zurückzuführen war. Unter schwerem Atemschutz wurde das Feuer rasch gelöscht, sagte Einsatzleiter Martin Regenfelder von der Hauptfeuerwache Villach.

Sauerstoffflasche gefunden

Ein an den Mülllagerplatz angrenzender Baustellencontainer einer Installationsfirma wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. „.Der Container wurde von der Feuerwehr geöffnet und das glosende Installationsmaterial ausgeräumt und abgelöscht. Dabei kam eine Sauerstoffflasche zum Vorschein, die im Inneren des Containers einer Hitzeeinwirkung ausgesetzt war. Diese wurde vom Atemschutztrupp geborgen und in einem Wasserbad abgekühlt“, teilt die Hauptfeuerwache Villach mit.

Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach und die Feuerwehr Perau mit insgesamt 25 Kräften. Weiters war eine Streife der Polizei vor Ort, die weitere Ermittlungen aufgenommen hat.