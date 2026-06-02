Einer ersten Schätzung zufolge wird die Inflationsrate im Mai 2026 bei 3,7 Prozent liegen, nach 3,4 Prozent im April“, betont Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. „Dieser Anstieg der Inflationsrate im Vergleich zu April ist überwiegend auf den verstärkten Preisauftrieb bei Dienstleistungen zurückzuführen, die nach wie vor der größte Inflationstreiber sind. In diesem Bereich stiegen die Preise um 4,4 Prozent und damit noch stärker als im April mit plus 4,1 Prozent. Dazu trugen unter anderem deutliche Preisschübe für Flugtickets bei“, so Lenk. Einen kräftigen Preissprung auf 1,4 Prozent gab es laut Statistik Austria bei den Preisen für Industriegüter, die im April noch leicht um 0,8 Prozent gestiegen waren. „Die Preise für Diesel und Heizöl sind im Mai 2026 im Vergleich zum Vormonat gesunken. Benzin verzeichnete einen moderaten Anstieg. In Summe ging von diesen Energieträgern im Mai ein etwas geringerer Inflationsdruck aus als im April.“ Lebensmittel, Tabak und Alkohol wurden um 2,4 Prozent teurer, „etwas weniger kräftig als im April mit einem Plus von 2,6 Prozent“, so Manuela Lenk.

Zum Vergleich: Im April lag die Inflationsrate in Österreich bei 3,4 Prozent. Im März hatte die Teuerung im Jahresabstand 3,2 Prozent betragen, nach 2,2 Prozent im Februar.

In einigen Euro-Ländern sind die Inflationsschätzungen für Mai bereits Ende der Woche präsentiert worden. Die Pfeile zeigen nach oben, außer in Deutschland. Ein Überblick.

Deutschland

Die Inflation in Deutschland ist im Mai nach der Einführung des Tankrabatts gesunken. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nur noch um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,9 Prozent im April, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten eine unveränderte Inflation von 2,9 Prozent erwartet. Daten aus den Bundesländern zufolge sanken die Preise für Benzin und Diesel durch den im Mai von der Bundesregierung eingeführten Tankrabatt deutlich im Vergleich zum Vormonat. Dem Bundeskartellamt zufolge sanken aber auch die Rohölpreise in der Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten.

Frankreich

Der Ölpreisschub im Zuge des Iran-Kriegs treibt die Inflation in Frankreich weiter an. Im Mai legten die Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 2,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Die Wirtschaft in Frankreich ist zu Beginn des Jahres unterdessen überraschend geschrumpft. In den drei Monaten bis Ende März sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent. Bei der Inflation hatten Analysten im Schnitt mit einem noch etwas stärkeren Anstieg von 2,5 Prozent im Vormonat auf 2,9 Prozent gerechnet.

Italien

In Italien ist die Inflationsrate im Mai merklich gestiegen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 3,3 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im April war die Rate bei 2,8 Prozent gelegen. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt diesen Anstieg erwartet. Die Inflationsrate erreicht so den höchsten Stand seit September 2023. Angetrieben wurde die Inflation durch gestiegene Preise für Energie und unverarbeitete Lebensmittel.

Spanien

Der Ölpreisschock im Zuge des Iran-Kriegs treibt auch die Inflation in Spanien weiter an. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Mai im Jahresvergleich um 3,6 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten für Mai im Schnitt mit einer Teuerung in dieser Höhe gerechnet. Im April hatte sich das Preisniveau um 3,5 Prozent erhöht.

Wie reagiert die EZB?

Im Euroraum lag die Inflationsrate im April bei 3,0 Prozent und damit einen ganzen Prozentpunkt über dem mittelfristigen Inflationsziel der EZB. Der EZB-Rat entscheidet am 11. Juni über den Leitzins. Die meisten Experten rechnen dann mit einer ersten Zinserhöhung in diesem Jahr.

Bereits bei der letzten Zinssenkung soll die Entscheidung für eine Zinspause fiel offenbar knapper ausgefallen sein als angenommen. Dies geht aus dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Protokoll der Ratssitzung von Ende April hervor. Angesichts der hartnäckig hohen Inflation fiel es einigen Währungshütern demnach schwer, den vor allem energiepreisgetriebenen Inflationsschub zu ignorieren und auf eine Zinserhöhung zu verzichten.

Für eine Reihe von Mitgliedern sei es eine enge Entscheidung gewesen, heißt es in dem Protokoll. Sie hätten sich einer Zinserhöhung bei der Sitzung nicht widersetzt, wäre diese zur Debatte gestanden. Die Argumente für ein Abwarten bei Zinserhöhungen hätten an Gewicht verloren. Zudem sei es immer fraglicher geworden, ob die Strategie, einen vorübergehenden Inflationsanstieg zu tolerieren, ohne die Zinsen zu erhöhen, noch angemessen sei.

„Zinserhöhung im Juni nötig“

Die Nachwirkungen des Ölpreisschocks infolge des Iran-Krieges dürften die Währungshüter aber künftig zu einer Anhebung des Leitzinses bewegen. „Aus heutiger Sicht halte ich eine Zinserhöhung im Juni für nötig“, sagte EZB-Direktorin Isabel Schnabel diese Woche der Nachrichtenagentur Reuters. Doch lege sich die EZB niemals im Voraus fest. Der Schock arbeite sich durch die Wirtschaft und treibe die Inflation über „einen beträchtlichen Zeitraum“ vom Zielwert der Notenbank von 2 Prozent weg. Seit Ausbruch des Nahost-Krieges Ende Februar sind die Energiekosten im Euroraum stark gestiegen, was die Wirtschaft belastet und zugleich die Teuerung befeuert. „Selbst wenn der Krieg heute enden würde, ist der Energieinfrastruktur und den globalen Lieferketten bereits erheblicher Schaden zugefügt worden“, warnte die deutsche EZB-Direktorin.