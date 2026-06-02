Wenn die Sonnenstunden mehr, die Tage länger werden und die Temperaturen auf sommerliches Niveau steigen, dann haben auch die Gräser ihren Saisonhöhepunkt. Doch für Allergikerinnen und Allergiker ist die Gräserblüte alles andere als erfreulich. Aber: In den kommenden Tagen gibt es zumindest zeitweise Entlastung. Denn das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen in der Steiermark von seiner wechselhaften Seite. Bei Regen können Betroffene durchatmen, denn der Niederschlag minimiert die Gräserpollenbelastung in der Luft.

Aber: Wenn die Sonne scheint, kann die Pollenbelastung wieder sehr rasch ansteigen. Und blühbereit ist eine Vielzahl an Gräsern aktuell, wie polleninformation.at für die Steiermark meldet. Quecke, Trespe, Mäusegerste, Glatthafer, Honig-, Rispen-, Weidel-, Knäuel- und Fuchsschwanzgräser verbreiten ihre Pollen aktuell. Neben den dominierenden Gräsern hat auch der Roggen zu blühen begonnen, hier ist aber die Belastung in unmittelbarer Nähe zu Feldern am größten. Auch der Wegerich blüht bereits, ebenso wie Ampfer und Brennnessel. Besonders nach Niederschlag sind auch vermehrt Pilzsporen zu bemerken.

Der invasive Götterbaum

Laut einer Mitteilung des Pollenservices Wiens (MedUni Wien/AKH Wien) hat zudem die Blüte des Götterbaumes begonnen. Der Götterbaum (Ailanthus altissima) ist bei uns invasiv und hat sich aus seiner ursprünglichen Heimat China und Nord-Vietnam mittlerweile in temperierte und subtropische Regionen aller bewohnten Kontinente verbreitet. Auch im Grazer Becken, der Süd- sowie der Südost-Steiermark ist er verbreitet. In Österreich wird er aktiv an der Verbreitung gehindert. Als Allergen ist der Götterbaum ein Sonderfall, da er nicht rein windbestäubt ist (wie zum Beispiel Birke und Gräser), sondern hauptsächlich insektenbestäubt. Allerdings werden bei der Bestäubung viele Pollen freigesetzt, informierte die MedUni.

In Österreich wird der Götterbaum aktiv an der Verbreitung gehindert © Adobestock

Die Blüte dauert üblicherweise von Anfang Juni bis Mitte Juli. Allerdings sind Götterbaumpollen in den Standardtests derzeit nicht verfügbar und auch große Studien zu Sensibilisierungsraten in Österreich und großen Teilen Europas fehlen. Eine Publikation der Arbeitsgruppe des Pollenservice Wien zeigt erstmals eine Entwicklung des Pollenfluges von Götterbaumpollen in Wien über fast 50 Jahre auf.

Temperatur und Sonnenscheinstunden zeigen die höchste Korrelation mit den Pollenkonzentrationen, geht aus den Langzeitdaten der MedUni Wien hervor. Außerdem zeigte sich ein Anstieg der Gesamtpollenmenge vom Götterbaum, ein früherer Start und eine frühere Saisonspitze. „Man muss mit einer Fortsetzung dieses Trends bei der derzeitigen Entwicklung der globalen Erwärmung ausgehen“, erläuterte Katharina Bastl vom Pollenservice Wien. In Metropolen wie Wien kommt der „Urban-Heat-Island“-Effekt hinzu, der diesen Trend verstärken kann. Auch heuer gab es einen durch die Hitze bedingten, eher frühen Blühbeginn, informierte die MedUni.