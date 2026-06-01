Ihr rhetorisches Können stellten Jugendliche beim Reden-Landesentscheid der Landjugend Steiermark in der Fachschule Naas-St. Martin unter Beweis. In den Kategorien „Vorbereitete Rede“, „Spontanrede“ und „Neues Sprachrohr“ traten sie vor einer externen Jury an. Die jeweils zwei Bestplatzierten qualifizierten sich für den Bundesentscheid von 16. bis 19. Juli in Oberösterreich.

Alina Wurzer von der Landjugend Mariahof überzeugte mit ihrer Rede zum Thema „Frauen & Gewalt“ © Landjugend Steiermark

In der Kategorie „Vorbereitete Rede“ setzte sich Alina Wurzer von der Landjugend Mariahof (Bezirk Murau) mit ihrem Beitrag zum Thema „Frauen & Gewalt“ durch und holte Gold. Silber ging an Alexander Mayerl von der LJ Oberkurzheim (Judenburg), Bronze an Natalie Steiner von der LJ Oberzeiring (Judenburg).

Alle Sieger der Kategorie „Vorbereitete Rede“ © Landjugend Steiermark

Eine Minute Vorbereitungszeit

Besonders spannend verlief die Spontanrede, bei der die Teilnehmer nach nur einer Minute Vorbereitungszeit zu einem zugelosten Thema sprechen mussten. Johann Hörzer von der LJ Übelbach (Graz-Umgebung) sicherte sich den Landessieg vor Rafael Truschnig von der LJ St. Marein-Feistritz (Knittelfeld). Über Bronze durfte sich Lisa Stangl von der LJ St. Margarethen/Raab aus dem Bezirk Weiz freuen.

Einen weiteren Erfolg für den Bezirk Weiz gab es in der Kategorie „Neues Sprachrohr“, bei der neben dem Inhalt auch die kreative Präsentation bewertet wurde. Tanja Hiebler, Lena Leitner, Jakob Leitner und Lisa Loder-Taucher aus dem Landjugendbezirk Weiz überzeugten die Jury und holten den ersten Platz. Rang zwei ging an ein Team aus dem Landjugend-Bezirk Judenburg.

Wissen und Geschick war gefragt

Doch es wurde nicht nur geredet in Naas. Parallel zum Redewettbewerb ging auch der 4x4-Wissensbewerb über die Bühne. An zwei Tagen stellten zwölf steirische Teams ihr Wissen und Können unter Beweis. Vielfältige Fragen mussten beantwortet und knifflige Aufgaben gelöst werden.

Die Sieger des 4x4-Landesentscheid der Landjugend Steiermark © Landjugend Steiermark

Auch Geschicklichkeitsaufgaben galt es zu meistern. So galt es bei einer Station etwa in acht Minuten eine Reanimation am Phantom korrekt durchzuführen.

An verschiedenen Stationen wurden Geschicklichkeit und Wissen unter Beweis gestellt. © Landjugend Steiermark

Den Landessieg sicherte sich das Team des Bezirks Judenburg vor Leibnitz und Knittelfeld. Die beiden Erstplatzierten vertreten die Steiermark beim Bundesentscheid im Juli in Oberösterreich.