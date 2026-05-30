Geboren, um dich zu lieben. Der Titel eines seiner größten Hits beschreibt auch das Verhältnis des Kärntner Schlagerstars Nik P. (64) zu seinen Fans. Der gebürtige Friesacher ist ein Publikumsliebling – und das schon seit fast 30 Jahren!

2027 feiert der Sänger sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Höhepunkt ist ein Open-Air-Konzert am 11. Juli in der Starnacht-Arena in Klagenfurt am Wörthersee, für das seit Freitag Tickets im Internet erhältlich sind. „Mit dem Wörthersee verbindet mich viel“, sagt Nik P. Nach einem romantischen Spaziergang am Ufer brachte er einst seinen größten Erfolg zu Papier: den Song „Ein Stern“, der zu den erfolgreichsten deutschen Schlagern aller Zeiten zählt.

„Emotion pur“ verspricht Nik P. auch für das großes Open-Air zu seinem Bühnenjubiläum 2027. Als Gratulanten auf der Bühne werden am Wörthersee die Schlagerstars Andrea Berg und Howard Carpendale dabei sein. Mit beiden verbindet den Kärntner viel. Carpendale ist seit vielen ein Riesenfan von Nik P. Im Vorjahr schwärmte er in der „Giovanni Zarella Show“ im ZDF über „Ein Stern“: „Dieses Lied ist für mich der perfekteste Schlager, den ich je gehört habe.“

Und ganz sicher wird Nik P. am Wörthersee 2027 auch seinen ersten Hit „Gloria“ singen, mit dem im April 1997 bei einem Auftritt in Murau in der Steiermark seine Karriere als Solokünstler begonnen hat.