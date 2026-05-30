Wohl eine Drohne sorgte Samstagvormittag am Flughafen München für eine ungeplante Pause. Wie „Focus online“ als erstes berichtet hat, gab es eine Sperre – weder Starts noch Landungen waren möglich. Laut einer Durchsage in einer Maschine ging man zunächst von „mindestens 30 Minuten“ aus, im Endeffekt dauerte die Sperre etwa eine Stunde. Ausgangspunkt war eine „verdächtigen Wahrnehmung durch einen Piloten“.

Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften an, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Das Flughafengelände wurde abgesucht und Hinweisen zur möglichen Drohnensichtung nachgegangen. Kurz nach 10 Uhr gab es dann Entwarnung. „Bei der Absuche durch die Bundespolizei wurden keine verdächtigen Feststellungen gemacht“, teilte ein Polizeisprecher der „Bild“ mit. Der Flugbetrieb konnte wieder aufgenommen werden.