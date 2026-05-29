In der Weizklamm bei Naas lief am Freitag eine Rettungsaktion für einen abgestürzten Wanderer. Der 54-jährige Oberösterreicher war am Vormittag mit seiner Freundin zu einer Tour durch die Klamm aufgebrochen. Nach rund 20 Minuten kletterte er im Bereich des Jägersteigs auf einen Felsen neben dem Wanderweg.

Als er wieder heruntersteigen wollte, verlor der Mann aus dem Bezirk Linz-Land plötzlich den Halt. Er stürzte aus rund zwei Metern Höhe auf den Waldboden, berichtet die Polizei. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Bergretter brachten Verletzten aus dem Gelände

Nach der Alarmierung durch seine Freundin stiegen ein Team des Roten Kreuzes und eine Polizeistreife rund 20 Minuten zum Unfallort auf. Der Verletzte wurde notärztlich versorgt und dann durch die Bergrettung Weiz in einer Trage mit Seilsicherung aus dem steilen Gelände gerettet und zu einem Übergabepunkt transportiert. Dort barg ihn das Team des Rettungshubschraubers C12 mit einem Seil und flog ihn ins LKH-Uniklinikum Graz.