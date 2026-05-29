Feierstimmung in Frohnleiten am Freitag: Gleichzeitig mit dem Freibad wurde die neue Ballsporthalle eröffnet. In der Halle gibt es vier Padel-Courts, zwei Pickleball-Felder sowie Badminton-Courts. Sie zählt damit zu den größeren Indoor-Anlagen dieser Art in der Steiermark.

Weniger Grund zur Freude hatte man vor Ort ja im vergangenen Winter. Überraschend gab die Gemeinde aus Kostengründen bekannt, dass die Eishalle schließen wird. Rettungsversuche blieben ergebnislos. Im März wurde dann bekannt, dass Nigel und Dawn Foxhall, die bereits eine Padel-Anlage in Semriach führen, die Halle übernehmen. Der Umbau ging zügig über die Bühne, ab sofort kann vor Ort gesportelt werden.

Padel-Tennis als stark wachsende Trendsportart

Die Eröffnung am Freitag ließen sich Gemeinderäte, Vertreter örtlicher Vereine und Sportbegeisterte nicht entgehen. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgte Radio Grün-Weiß, Hüpfburg, Kinderschminken und Gratis-Eis gab es für die Kleinen. Im Rahmen der Eröffnung konnten Besucher Padel-Tennis kostenlos ausprobieren. Die Sportart gilt europaweit als eine der am stärksten wachsenden Trendsportarten.

Die Verbindung von Hallensport und Erlebnisbad soll den gesamten Standort langfristig stärken. „Mit der neuen Ballsporthalle erweitern wir das bestehende Freizeitangebot um moderne Sportarten, die viele unterschiedliche Altersgruppen ansprechen. Gleichzeitig schaffen wir einen Standort, der ganzjährig genutzt werden kann und die Attraktivität des Sport-und Freizeitparks weiter stärkt,“ unterstrich Bürgermeister Johannes Wagner (ÖVP). Schon jetzt sind mehrere Veranstaltungen für die nächsten Monate geplant.