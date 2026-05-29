„Die Bilder von Fritz Ruprechter begleiten mich seit Jugend an.“ Mit Freude stellte Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) die neue Ausstellung auf Schloss Bruck vor und gab den Startschuss zur Sommersaison des Museums. Die reduzierten Werke Ruprechters sind vom 30. Mai bis zum 20. September zu sehen. Bei der Gestaltung zur Seite stand dem Matreier Künstler sein Cousin Martin, der auch den eindrucksvollen Katalog (30 Euro) entwarf. Dass sich die Ruprechters nahe stehen, merkte man nicht nur bei der Pressekonferenz auf der Schlossterrasse. Beide spielten zusammen in einer Band, leben seit 46 Jahren in einem Wohnprojekt unweit von Wien. Blanik: „Dass die Matreier wieder unser Schloss beleben, rührt mich besonders. Diese kreative Art, dieses eigene Gespür wird uns über den Sommer begleiten.“

Mit viel Enthusiasmus bei der Pressekonferenz: Martin Ruprechter (links), Fritz Ruprechter und Elisabeth Blanik © Andre Schmidt

Fritz Ruprechter hat das ungewöhnliche Raumangebot genutzt, um Werkgruppen zusammenzufügen, die man sonst kaum in einem Raum kombinieren könnte. Es gibt in seinen Bildern kein Oben und kein Unten, kein Vorne und kein Hinten. Horizontal werden Himmel und Erde getrennt in das Göttliche und das Menschliche. Das Vertikale stört diese Ordnung, erschafft eine neue, in der sich der Mensch seine Positionierung schafft. Fünf Räume sind es, die die Künste Ruprechters in ebenso unaufdringliches Licht rücken. Faszinierend ist es, wie sich die Architektur des Schlosses und die reduzierten Bilder ineinanderfügen. Als wären sie füreinander geschaffen.

Seit 46 Jahren leben Martin und Fritz Ruprechter in einem Wohnprojekt auf einem alten Fabrikgelände, zwölf Kilometer von Wien entfernt © Andre Schmidt

Skulpturen von Fritz Tiefenthaler

Erweitert wird die Schau in einem Raum mit Skulpturen von Fritz Tiefenthaler, 2010 verstorbener Vater von Martin und Onkel von Fritz Ruprechter. Tiefenthaler blieb Zeit seines Lebens im klassischen Sinne der menschlichen Figur verpflichtet, erarbeitete jedoch Abstraktionen, die bestens zu den Bildern seines Neffen passen. Dass die Skulpturen zu sehen sind, ist nicht selbstverständlich. „Mein Vater hat immer gesagt, ‚durchs Ausstellen werden sie auch nicht besser‘“, lachte Martin Ruprechter. Cousin Fritz ergänzte: „Er hatte es im Gegensatz zu mir auch nie nötig gehabt, er hatte eine Professur an der Akademie.“ Das abschließende Wort hatte die Bürgermeisterin: „Diese Ausstellung ist mir eine Herzensangelegenheit. Weil die Zusammenarbeit mit den beiden etwas Besonderes ist.“