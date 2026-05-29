Zwischen majestätischen Bergen, historischen Städten und lebendiger Kultur entfaltet die Slowakei ihren ganzen Zauber. Diese abwechslungsreiche Rundreise verbindet eindrucksvolle Naturerlebnisse mit kulturellen Höhepunkten und führt Sie zu einigen der schönsten Schauplätze des Landes.

Highlights

Bratislava: Entdeckung der charmanten Hauptstadt mit barocker Altstadt

Zips (Spiš) Region: Traditionelle Region mit UNESCO-Welterbestätten, mittelalterlichen Städten und Burgen

Pieniny National Park: Beeindruckende Natur mit Flussschluchten und romantischen Floßfahrten

High Tatras: Ursprüngliche Berglandschaften und eindrucksvolle Naturkulisse

Bojnice Castle: Märchenhaftes Schloss, architektonisch vergleichbar mit Loire-Schlössern

Trenčín: Europäische Kulturhauptstadt 2026 mit historischer Altstadt und vielfältigem Kulturprogramm

Little Carpathians Wine Region: Genussregion mit Weinbau und kulinarischen Erlebnissen

Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

3 Nächte mit HP im 4-Sterne-Hotel Metropol

1 Nacht mit Frühstück im 4-Sterne-Hotel Elizabeth in Trenčín

Eintritte lt. Programm inkl. Floßfahrt

deutschsprachige örtliche Reiseleitung

Reisezeitraum & Preis

Termin: 9. bis 13. September 2026

Preis: 898 Euro pro Person (Einzelzimmerzuschlag: 165 Euro)

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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