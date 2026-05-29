Zwischen majestätischen Bergen, historischen Städten und lebendiger Kultur entfaltet die Slowakei ihren ganzen Zauber. Diese abwechslungsreiche Rundreise verbindet eindrucksvolle Naturerlebnisse mit kulturellen Höhepunkten und führt Sie zu einigen der schönsten Schauplätze des Landes.
Highlights
- Bratislava: Entdeckung der charmanten Hauptstadt mit barocker Altstadt
- Zips (Spiš) Region: Traditionelle Region mit UNESCO-Welterbestätten, mittelalterlichen Städten und Burgen
- Pieniny National Park: Beeindruckende Natur mit Flussschluchten und romantischen Floßfahrten
- High Tatras: Ursprüngliche Berglandschaften und eindrucksvolle Naturkulisse
- Bojnice Castle: Märchenhaftes Schloss, architektonisch vergleichbar mit Loire-Schlössern
- Trenčín: Europäische Kulturhauptstadt 2026 mit historischer Altstadt und vielfältigem Kulturprogramm
- Little Carpathians Wine Region: Genussregion mit Weinbau und kulinarischen Erlebnissen
Angebot
- Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus
- 3 Nächte mit HP im 4-Sterne-Hotel Metropol
- 1 Nacht mit Frühstück im 4-Sterne-Hotel Elizabeth in Trenčín
- Eintritte lt. Programm inkl. Floßfahrt
- deutschsprachige örtliche Reiseleitung
Reisezeitraum & Preis
Termin: 9. bis 13. September 2026
Preis: 898 Euro pro Person (Einzelzimmerzuschlag: 165 Euro)
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Zurück zu allen Reiseangeboten
Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.