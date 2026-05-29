Der Krönungstag des ersten ungarischen Königs, Stephan der Heilige, am 20. August ist zugleich Ungarns Nationalfeiertag, den Sie dieses Jahr mit Kuoni in Budapest feiern können.
Highlights
- Neben Budapest besuchen Sie charmante Orte wie: Komárom, Győr mit barockem Flair, Szentendre mit verwinkelten Gassen und mediterraner Atmosphäre
- Legendäre Puszta-Fahrt
- Eindrucksvolle ungarische Landschaft
- Spektakuläre Pferde-Show
- Typische ungarische Spezialitäten
- Großes Feuerwerk am ungarischen Nationalfeiertag
Angebot
- Busreise
- 3 Nächte mit Frühstück im 4-Stern-Hotel Mercure Korona Budapest oder ähnlich
- 1 x Abendessen
- Puszta-Programm und Ausflüge laut Programm
Reisezeitraum & Preis
Termin: 18.–21. August 2026
Preis: 690 Euro pro Person (Einzelzimmerzuschlag: 190 Euro)
Optional zubuchbar: Feuerwerk-Show vom Donauschiff mit Abendessen, Getränke und Live-Musik um 189 Euro pro Person.
50-Euro-Gutschein mit unten anzuforderndem Gutscheincode erhältlich!
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