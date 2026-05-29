Der Krönungstag des ersten ungarischen Königs, Stephan der Heilige, am 20. August ist zugleich Ungarns Nationalfeiertag, den Sie dieses Jahr mit Kuoni in Budapest feiern können.

Highlights

Neben Budapest besuchen Sie charmante Orte wie: Komárom, Győr mit barockem Flair, Szentendre mit verwinkelten Gassen und mediterraner Atmosphäre

Legendäre Puszta-Fahrt

Eindrucksvolle ungarische Landschaft

Spektakuläre Pferde-Show

Typische ungarische Spezialitäten

Großes Feuerwerk am ungarischen Nationalfeiertag

Angebot

Busreise

3 Nächte mit Frühstück im 4-Stern-Hotel Mercure Korona Budapest oder ähnlich

1 x Abendessen

Puszta-Programm und Ausflüge laut Programm

Reisezeitraum & Preis

Termin: 18.–21. August 2026

Preis: 690 Euro pro Person (Einzelzimmerzuschlag: 190 Euro)

Optional zubuchbar: Feuerwerk-Show vom Donauschiff mit Abendessen, Getränke und Live-Musik um 189 Euro pro Person.

50-Euro-Gutschein mit unten anzuforderndem Gutscheincode erhältlich!

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