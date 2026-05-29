Mit dem Spatenstich für ein neues Wohnbauprojekt wurde am 28. Mai in Weißkirchen das größte Wohnbauvorhaben der vergangenen zehn Jahre gestartet. Gemeinsam mit der Rottenmanner Siedlungsgenossenschaft, ausführenden Firmen und Gemeindevertretern fiel der offizielle Startschuss für insgesamt 29 neue Maisonettewohnungen. Die Fertigstellung und Übergabe der ersten Wohnungen ist für Ende 2027 vorgesehen. Unterstützt wird das Vorhaben durch eine Wohnbauförderung des Landes Steiermark.

Die Wohnungen sollen modernes und leistbares Wohnen mit Nachhaltigkeit verbinden. Geplant sind großzügige Raumaufteilungen, eigene Gärten mit Heckenbegrenzung, Carports sowie zusätzliche Stellplätze.



Bürgermeister Markus Tafeit sprach beim Spatenstich von einem Zukunftsprojekt für die Marktgemeinde: „Unser gemeinsames Ziel mit den Rottenmannern ist es, modernen Wohnraum zu schaffen, der Komfort, Nachhaltigkeit und Lebensqualität vereint.“

Auch die Vertreter der Rottenmanner Siedlungsgenossenschaft betonten die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Vorstand Mario Kleissner und Bauleiter Heinz Steinberger verwiesen auf die hohe Nachfrage nach Wohnraum in Weißkirchen.



Diese zeigt sich bereits beim ersten Bauabschnitt mit neun Wohnungen: Sie sind laut Gemeinde bereits vergeben. Interessierte können sich weiterhin für die nächsten Bauabschnitte vormerken lassen.