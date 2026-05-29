Erleben Sie Sylt von seiner schönsten Seite. Sie reisen bequem im modernen Nightjet Richtung Norden und genießen in der innovativen Mini Cabin ein völlig neues Nachtzug-Erlebnis mit viel Komfort und Privatsphäre. Nach Ihrer Ankunft auf Deutschlands bekanntester Nordseeinsel erwarten Sie erholsame Urlaubstage zwischen endlosen Sandstränden, frischer Meeresluft und einzigartiger Natur.
Highlights
- Aufenthalt im TUI BLUE Sylt in Rantum
- Möglichkeiten für lange Strandspaziergänge und Wellness
- Optionales Ausflugspaket: Inselrundfahrten mit nostalgischen Oldtimerbussen, spannende Einblicke in den Ort Kampen, Naturerlebnisse in der Braderuper Heide, Kutterfahrt zu den Seehundbänken im Wattenmeer
Angebot
- Bahnfahrt nach Hamburg Altona in der Mini Cabin und zurück
- Bahnfahrt Hamburg Altona-Westerland Regionalzug und zurück
- 4 Nächte im 4*-Hotel TUI BLUE Sylt mit HP
Reisezeitraum & Preis
Termin: 21. bis 27. September 2026
Preis: 1190 Euro pro Person (Einzelzimmerzuschlag: 499 Euro)
Ausflugspaket: 350 Euro pro Person
50-Euro-Gutschein mit unten anzuforderndem Gutscheincode erhältlich!
Zurück zu allen Reiseangeboten
Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.