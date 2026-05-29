Erleben Sie Sylt von seiner schönsten Seite. Sie reisen bequem im modernen Nightjet Richtung Norden und genießen in der innovativen Mini Cabin ein völlig neues Nachtzug-Erlebnis mit viel Komfort und Privatsphäre. Nach Ihrer Ankunft auf Deutschlands bekanntester Nordseeinsel erwarten Sie erholsame Urlaubstage zwischen endlosen Sandstränden, frischer Meeresluft und einzigartiger Natur.

Highlights

Aufenthalt im TUI BLUE Sylt in Rantum

Möglichkeiten für lange Strandspaziergänge und Wellness

Optionales Ausflugspaket: Inselrundfahrten mit nostalgischen Oldtimerbussen, spannende Einblicke in den Ort Kampen, Naturerlebnisse in der Braderuper Heide, Kutterfahrt zu den Seehundbänken im Wattenmeer

Angebot

Bahnfahrt nach Hamburg Altona in der Mini Cabin und zurück

Bahnfahrt Hamburg Altona-Westerland Regionalzug und zurück

4 Nächte im 4*-Hotel TUI BLUE Sylt mit HP

Reisezeitraum & Preis

Termin: 21. bis 27. September 2026

Preis: 1190 Euro pro Person (Einzelzimmerzuschlag: 499 Euro)

Ausflugspaket: 350 Euro pro Person

50-Euro-Gutschein mit unten anzuforderndem Gutscheincode erhältlich!

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