„Bleibts immer Mensch!“, gab Jahrgangssprecher Maximilian Domanyi seinen 100 Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg, als am Donnerstag in Laßnitzhöhe zwei Grundausbildungslehrgänge der Polizei feierlich in den Außendienst ausgemustert wurden. Die 32 Frauen und 69 Männer werden ab nun auf verschiedenen Dienststellen in der ganzen Steiermark für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Sie haben zwei Jahre großteils theoretische Ausbildung im Bildungszentrum Graz der Sicherheitsakademie hinter sich und können nun das Gelernte in der täglichen Arbeit anwenden.

Auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) nahm an seinem Steiermark-Tag nach der Eröffnung der Polizeiinspektion Heimschuh am Festakt im Kurort teil. Seine ersten Aufträge an die künftigen Inspektorinnen und Inspektoren: „Passen Sie auf das Land auf, passen Sie auf die Steirerinnen und Steirer auf und vor allem: Passen Sie gut auf sich selbst auf!“ Unter den Gratulanten in Laßnitzhöhe sah man übrigens auch Ex-Landeshauptmann Christopher Drexler (er arbeitet ja jetzt bei Günter Nebels Sanlas-Holding in Laßnitzhöhe), sein Nachfolger Mario Kunasek ließ sich kurzfristig durch FPÖ-Nationalratsabgeordneten und Polizei-Personalvertreter Reinhold Maier vertreten.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und der blaue Personalvertreter Reinhold Maier © LPD Steiermark/Martinelli

Bezirk Leibnitz simuliert das neue Dienstzeitmodell

Ob dieser die Gelegenheit genützt hat, das „heiße Eisen“ Dienstzeitmanagement mit dem Minister zu besprechen? „Nein, das ist nicht der richtige Rahmen dafür“, sagt Maier. Das neue Modell des Innenministeriums für den Exekutivdienst werde aber am Montag ohne die Zustimmung des Zentralausschusses auf den Weg gebracht. Die Reform stößt ja auf breite Ablehnung bei den Betroffenen. Für den Herbst stehen sogar Warnstreiks der Beamten im Raum. Nicht nur von Vertretern der FPÖ und SPÖ, auch aus den Reihen der Ministerpartei ÖVP wurden zuletzt massive Vorbehalte geäußert – vor allem wegen der befürchteten Einkommensverluste, die laut Gewerkschaft zwischen 400 und 900 Euro monatlich ausmachen sollen. Im Innenministerium entgegnet man, dass diese Berechnungen nicht nachvollziehbar seien bzw. von einer falschen Basis ausgehen. Überhaupt biete das neue System dem Einzelnen mehr Flexibilität. Wer mehr Überstunden freiwillig übernimmt, verdiene mehr. Und wer stattdessen mehr Freizeit will, bekomme auch das.

Ob das wirklich so ist, soll sich bald in der Praxis zeigen. In fünf Bezirken, darunter auch Leibnitz, beginnt noch im Juni die Testphase. Davon betroffen sind in erster Linie die dienstführenden Beamten, die für die Sommermonate „Schattendienstpläne“ erstellen. Gearbeitet wird vorerst noch nach dem alten Modell. Ab Oktober sollen die Einführungsbezirke auch im Echtbetrieb nach dem neuen System arbeiten. Dass gerade der Bezirk Leibnitz bei der Zuteilung neuer Polizistinnen und Polizisten besonders großzügig bedacht worden ist, sei wohl kein Zufall, hört man aus der Personalvertretung. Das soll sich positiv auf den Testbetrieb auswirken. Mit den dabei gewonnen Erfahrungen seien jedenfalls immer noch Anpassungen möglich, versichert man im Innenministerium.

Mitte 2027 sollen die größte Reform der Polizei seit der Zusammenlegung der Wachkörper 2005 österreichweit ausgerollt sein.