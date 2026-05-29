Große historische Ereignisse in Washington werfen auch beim loyalen US-Verbündeten Rumänien ihre feierlichen Schatten voraus.. Nicht nur der 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli, sondern auch der nahende 80. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump lassen den Bürgermeister des 4. Distrikts in der Hauptstadt Bukarest nicht ruhen: Bereits Anfang April verkündete der sozialistische Politiker Daniel Baluta (PSD), dass ein neuer Park in seinem Bezirk als „Symbol für die Freundschaft und gemeinsamen Werte, die uns vereinen“, den Namen des derzeitigen US-Präsidenten tragen solle.

Viel Missmut in Bukarest

Eigentlich ist es nur eine Erweiterung des vor drei Jahren eingeweihten Tudor-Arghezi-Parks, die nun nach Trump benannt werden soll. Doch nicht nur, dass der Lokalpolitiker den Parknamensgeber nach einem 20-minütigen Treffen mit dem US-Sondergesandten für globale Partnerschaften und dem neuen US-Botschafter in Rumänien verkündet hatte, stieß in Bukarest auf Missmut: Kritiker warfen dem 49-jährigen Bürgermeister vor, seine einsame Entscheidung ohne Rücksprache mit den Bewohnern getroffen zu haben.

Kurzerhand setzte der gescholtene Bürgermeister daraufhin eine mehrtägige Abstimmung im Netz an, um seine Schäflein direkt über den Namen ihres neuen Parks entscheiden zu lassen. Dessen Ergebnis hat Baluta nun per Facebook verkündet. Er danke den „mehr als 116.000 Menschen“, die über die Namen des neuen Parks und der neuen Schlittschuhbahn abgestimmt hätten, so seine frohe Botschaft: „Wie das Volk entschieden hat, wird der neue Park nach Donald Trump und die Eisbahn nach Doru Toreanu benannt, einer weltweit anerkannten Legende des rumänischen Eishockeys.“

Doch obwohl sich Trump als Parknamensgeber bei der Kampfabstimmung mit über 28.000 Stimmen klar gegen seine moldauische Amtskollegin Maia Sandu und den früheren US-Präsidenten Barack Obama durchsetzen konnte, melden sich nach seinem Parktriumph erneut lästige Bedenkenträger zu Wort: Die Kritiker argwöhnen, dass bei dem Bürgervotum mit Hilfe von „Trollen“ und Bot-Farmen im Internet möglicherweise kräftig geschummelt worden ist.

Statt 30.000 plötzlich 70.000 Stimmen

Bis zwei Tage vor Ende des Votums sei Sandu mit 90 Prozent der Stimmen klar vorne gelegen, erregt sich ein Reddit-Nutzer. Andere mokieren sich über die abrupte Veränderung der Abstimmungsdynamik in den letzten Tagen. Allein in einer Nacht habe sich die Zahl der Stimmen von 30.000 auf 70.000 erhöht, ätzt Paul Ene, Stadtrat der Antikorruptionspartei USR: „Es scheint, als ob die Leute sich in der Samstagnacht nicht friedlich amüsieren konnten, ohne Balutas Parkstreifen nach Trump zu benennen.“

Doch die Kritik, dass die Abstimmungsplattform leicht manipulierbar gewesen sei und viele Bürger ihre Stimmen wegen angeblicher technischer Probleme plötzlich nicht mehr hätten abgeben können, ficht Trump-Fan Baluta nicht an. In den kommenden Tagen werde die Kommune „die notwendigen Schritte unternehmen, damit ihre Entscheidung umgesetzt werden kann“, kündigt er an.