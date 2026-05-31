Die Stadtwerke Bruck investieren seit Jahren in Photovoltaik und nachhaltige Energieerzeugung. Zu den jüngsten großen Projekten zählen unter anderem die PV-Anlage am Wasserwerk Pischk und am Wirtschaftshof sowie mehrere Dachanlagen auf kommunalen Gebäuden, darunter Schulen & Betriebsgebäude- Au

Auf die eigene Fahne schreibt man sich auch die PV-Erweiterungen an bestehenden Kraftwerksstandorten. So wächst mit der neuen PV-Anlage am Murinsel-Gelände auch die Gesamtleistung der städtischen Photovoltaik weiter an. Damit soll das öffentliche Netz entlastet und die erzeugte Energie optimal genutzt werden. Es sind 666 Photovoltaikmodule mit je 710 Wp und vier Energiespeicher mit je 232,96 kWh verbaut, die Gesamtleistung beträgt 459 kW.

Die neue Hochleistungs-PV-Anlage auf dem Murinsel-Gelände © Martin Meieregger

Die Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Badent und Robert Migglautsch unterstreichen die strategische Bedeutung der Anlage: „Die neue PV-Anlage ist ein technologischer Meilenstein. Durch bifaziale Module, moderne Wechselrichter und einen leistungsstarken Speicherverbund erreichen wir eine sehr hohe Effizienz und Netzstabilität.“

Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger betont die Bedeutung des Projekts für die Stadt: „Bruck an der Mur geht konsequent den Weg in Richtung Energiezukunft. Mit dieser neuen PV-Anlage setzen die Stadtwerke ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und regionale Wertschöpfung.“