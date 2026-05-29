Ausschlag, Pusteln, gereizte Haut – all das kann bei Kindern in den warmen Jahreszeiten oft plötzlich auftreten. Zu finden sind diese kleinen dichtstehenden Knötchen oft an Handrücken, Ellbogen oder den Knien. Auch die Streckseiten von Armen und Beinen können betroffen sein. „Wenn kleine Partikel wiederholt an der Haut reiben, entstehen dort kleinste mechanische Verletzungen. Typisch ist eine Kombination aus Reibung, Mikrotraumata und trockener, empfindlicher Kinderhaut, wie eine ‚Neurodermitishaut‘“, erklärt Susanne Diesner-Treiber, die die Arbeitsgruppe Dermatologie der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) leitet. Auch Kunstrasen, Stroh, Mulch, Kletternetze oder Ähnliches können zu solchen kleinen Verletzungen führen. Diese Erscheinung trägt unterschiedliche Namen: Sandbox-Dermatitis, Dermatitis papulosa juvenilis, friktionale lichenoide Dermatitis der Kindheit (FLDC). Möglicherweise trägt auch Sonnenlicht zu der Hautreizung bei.

Reibung kann nicht nur zu Hautirritationen führen, sondern kann auch bestehende Hautprobleme verschlimmern. Besonders oft ist dies bei Kindern zu beobachten, die unter Neurodermitis leiden. Denn bei ihnen ist die Hautbarriere ohnehin schon geschwächt. Wie empfindlich die Haut reagiert, ist von individuellen Faktoren wie dem Alter oder eben Vorerkrankungen sowie äußeren Faktoren – etwa Hitze –, abhängig.

Unklare Hautausschläge abklären lassen

„Eltern sollten einen Hautausschlag, dessen Ursache nicht bekannt ist immer von der Kinder- und Jugendärztin abklären lassen“, rät Diesner-Treiber. Denn ansteckende Krankheiten, wie Skabies (Krätze) aber auch Insektenstiche können sich ebenso durch ähnliche Hautausschläge bemerkbar machen. Sind andere Ursachen ausgeschlossen, helfen pflegende rückfettende Cremes und bei Juckreiz eventuell auch niedrig-dosierte Kortisonsalben oder Calcineurin-Inhibitoren.