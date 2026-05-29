Weltweit verzeichnen Versicherungsunternehmen beträchtliche Wachstumsraten. Global und im Durchschnitt betrachtet weist der aktuelle „Allianz Global Insurance Report“ mit Blick auf das Jahr 2025 ein Branchenplus von 7,1 Prozent aus.

Ebenfalls auf Wachstumskurs, teils sogar über dem Marktschnitt, befindet sich die heimische Merkur Versicherung. Das zeigen Zahlen, die der Kleinen Zeitung vorliegen. So stiegen die Prämien im abgelaufenen Geschäftsjahr konzernweit um 8,5 Prozent. In Summe machten sie 1,001 Milliarden Euro aus und lagen damit erstmals über der markanten Milliardengrenze.

Das Betriebsergebnis (EGT) steigerte die Versicherungsgruppe mit ihren knapp 1800 Beschäftigten von 12,2 Millionen Euro auf 18,6 Millionen Euro. Die „Konzentration auf das Kerngeschäft“ erweise sich als „tragfähiges Fundament für die positive Entwicklung“, lautet das konzerneigene Resümee.

Krankenversicherung wächst „überdurchschnittlich“

Als Wachstumstreiber fungiert bei der Merkur, 1798 als heute älteste Versicherung Österreichs auf die Welt gekommen, der Heimatmarkt. Dort, in der Merkur Versicherung AG, verzeichnet das Unternehmen ein Prämienplus von 8,7 Prozent und ein Volumen von 759 Millionen Euro. Die Merkur Lebensversicherung AG sammelte Prämien in Höhe von 132,3 Millionen Euro ein, auf das dritte gesellschaftsrechtliche Drittel, die Auslandsmärkte, entfallen Prämien in Höhe von 118,4 Millionen Euro. Ein Plus im Jahresabstand von 5,5 Prozent – aktiv ist der steirische Versicherer in Slowenien, Kroatien, Serbien und Italien (Südtirol).

Sieht „profitables Wachstum“: Versammelter Merkur-Vorstand © Merkur/Kanizaj

Von einem „profitablen Wachstum“ spricht der Merkur-Vorstand summa summarum mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025. „Besonders erfreulich“ sei der „überdurchschnittliche Zuwachs“ in der Krankenversicherung – die Merkur ist am österreichischen Markt die Nummer zwei bei privaten Krankenversicherern – und die „Dynamik in der Unfallversicherung“. Nicht zuletzt hätte man auch „gesteigerte Nachfrage in der Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung“ beobachtet.

Als Aufwendungen für Versicherungsfälle zahlte die Merkur Versicherung 2025 übrigens 532,9 Millionen Euro aus. Davon 447,6 Millionen Euro im Rahmen der Krankenversicherung.