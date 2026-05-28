Tickets für die Styriarte-Patronanzveranstaltung der Kleinen Zeitung gewinnen!

Die diesjährigen steirischen Festspiele STYRIARTE 2026 stehen vom 26. Juni bis zum 26. Juli ganz unter dem Motto „LICHT SPIELE“.

Eine besondere Vorstellung ist die Aufführung „EIN TAG MIT JOSEPH HAYDN“ am 04.07.2026 im Schloss Eggenberg.

Anlässlich dieser Vorstellung lädt die Kleine Zeitung vorab geladene Gäste sowie glückliche Gewinner:innen zur gemeinsamen Einstimmung sowie einem gemütlichen Empfang in den Pavillon im Schlosspark Eggenberg ein.

Die Aufführung findet im Anschluss um 16.00 Uhr im Schloss Eggenberg statt.

Informationen zur Vorstellung

Zwei junge preisgekrönte Streichquartette aus Salzburg und Frankfurt gestalten einen sommerlichen Tag mit Haydns größten Meisterwerken. Im Planetensaal des Schloss Eggenberg lassen sie das helle Licht seines Humors und seiner Menschlichkeit erstrahlen. Dazu liest Schauspieler Gregor Seberg aus den Interviews von Maler Albert Christoph Dies mit dem alten Haydn – haarsträubende Lausbubengeschichten aus seiner Jugend und rührende Erinnerungen an das Lachen der Maria Theresia.

Die Dauer der Vorstellung ist rund 60 Minuten ohne Pause.

Mehr Informationen zur Vorstellung finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 28.06.2026



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