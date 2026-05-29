Er steht seit über 60 Jahren auf der Bühne, war die Stimme einer ganzen Generation und wurde 2016 sogar mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Allesamt Dinge, die über den amerikanischen Liedermacher Bob Dylan bekannt sind. Was viele Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass der als Robert Zimmerman geborene Folkmusiker seine Texte stark an der Bibel orientiert.

Diesen Umstand haben der evangelische Lektor Philipp Novak und der Musiker Peter Jug aufgegriffen, um im Rahmen der „Langen Nacht der Kirchen“ eine besondere Messfeier zu gestalten. Eine Messfeier, welche Dylans Texte mit der Bibel in Verbindung bringt. Beispielsweise sei, so Novak, das Lied „Blowing in the wind“ stark an das erste Buch Moses angelehnt. „So symbolisiert die weiße Taube, die im Lied besungen wird, den Frieden und auch den heiligen Geist.“ Der Refrain „The answer my friend, is blowing in the wind” sei, so Novak, an Hesekiel angelehnt, in dem zu lesen ist: „Sie haben Augen zu sehen und sehen nicht, und Ohren zu hören und hören nicht.“ Und so werden, so der Lektor, Texte aus der Bibel sowie von Bob Dylan, der am Pfingstsonntag seinen 85. Geburtstag gefeiert hat, in eine zeitgemäße Sprache übersetzt. Wie diese klingt, zeigen Novak und Jug am Freitag, 29. Mai, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in St. Veit.

Dieser Programmpunkt ist jedoch nur einer von vielen – in zahlreichen anderen Kirchen in der Region wird Freitagnacht viel geboten. Ein Überblick: