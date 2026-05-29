In einer Welt voller Streitigkeiten darf diese Nachricht gerade am Tag der Nachbarschaft als äußerst wohltuend bezeichnet werden. Während der Corona-Zeit begann der Kapfenberger Josef Payer für seine betagtere Nachbarin Berta Schrittwieser einkaufen zu gehen. Ein Nachbarschaftsdienst, den dieser auch nach der Pandemie bis jetzt noch weiterführt.

„Ich bin Herrn Payer für den Aufwand sehr dankbar, das ist alles andere als selbstverständlich. Meine Kinder wohnen leider zu weit weg und können nicht für mich einkaufen gehen“, sagt Schrittwieser, die sich im 92. Lebensjahr befindet. Payer möchte den Ball flach halten und erklärt: „Man muss da nichts größer machen als es ist. Ich gehe ja sowieso einkaufen und habe auch Zeit.“

Ein voller Einkaufskorb sogar mit herausgerissenem Sudokurätsel der Konkurrenz-Zeitung © KLZ/Markus Lösel

So bekommt Payer regelmäßig Schrittwiesers Einkaufsliste und die entsprechenden Rabattmarkerl mit auf seine „Einkaufsreise“ gegeben. Anschließend kommt er mit dem vollen Korb wieder zurück und trägt ihn sogar nach oben. Was in diesem auch nicht fehlen darf? Das herausgerissene Sudokurätsel aus der Zeitung, die Schrittwieser nicht abonniert hat.

Mittlerweile würde Payer jedenfalls die Lebensmittel, die sich Schrittwieser wünscht, schnell finden. „Das hat natürlich ein bisserl gebraucht, Dinge wie gepufften Amaranth hab’ ich vorher nicht einmal gekannt“, lacht er. „Den brauche ich zum Drüberstreuen fürs Joghurt“, erklärt Schrittwieser.

Payer verlangt fürs Einkaufen übrigens nichts. „Er hebt nur die Rechnungen der Einkäufe auf, und wenn ein paar Hundert Euro zusammengekommen sind, überweist ihm mein Sohn das Geld“, so Schrittwieser.