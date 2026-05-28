Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann geht wegen der Veröffentlichung etlicher Chat-Auszüge gegen den „Falter“ vor. In einer ersten Entscheidung des Handelsgerichts Wien siegt die Wochenzeitung nun nach Punkten. In lediglich drei von 18 Punkten wurde dem „Falter“ mittels einstweiliger Verfügung verboten, gewisse Chat-Auszüge und Formulierungen weiter zu verbreiten. Das geht aus der Entscheidung hervor, die die Wochenzeitung am Mittwochabend publik machte.

Ausgangspunkt der Causa sind die Vorwürfe einer ORF-Mitarbeiterin, die Weißmann des Fehlverhaltens ihr gegenüber bezichtigt. Weißmann trat, nachdem er mit diesen vor wenigen Monaten konfrontiert wurde, als ORF-Chef zurück und wurde letztlich vom ORF gekündigt. Er bestritt aber, ein Fehlverhalten gesetzt zu haben und sprach von einer einvernehmlichen und wechselseitigen Beziehung. Der „Falter“ veröffentlichte daraufhin etliche Chats, um die Öffentlichkeit darüber zu informieren, mit welchen Methoden, Worten und Bildern Weißmann kommuniziert habe. Da Weißmann eine Person von öffentlichem Interesse sei und er sich selbst zum Verhältnis mit der Betroffenen geäußert und sie dabei bezichtigt habe, die Unwahrheit zu sagen, gehe das auch in Ordnung, argumentierte der „Falter“, dass in diesem Fall dem Schutz des höchstpersönlichen Lebensbereichs bei einer Interessensabwägung nicht der Vorzug zu geben sei.

Absoluter Schutz der Privatsphäre nicht mehr gegeben

„Das Handelsgericht Wien hat unseren Standpunkt in einer gestern getroffenen Entscheidung weitgehend bestätigt“, jubelte der „Falter“ nun über einen „Etappensieg“ vor Gericht. So habe der Richter festgestellt, dass Machtmissbrauch und das Verhalten von Führungskräften im öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine reine Privatsache sind, sobald die Betroffenen selbst die Öffentlichkeit suchen. Und wer private Aspekte seines Lebens gezielt zur Imagekorrektur und zur Entlastung von Vorwürfen einsetze, verliere in diesem Bereich den absoluten Schutz seiner Privatsphäre.

Bloßstellende Erörterung des Sexuallebens

In drei Punkten wurde dem „Falter“ aber einstweilen verboten, gewisse Nachrichten aus der privaten Kommunikation Weißmanns zu verbreiten. Um welche Chat-Passagen es sich handelt, ist nicht ersichtlich, da der „Falter“ sie in der veröffentlichten Entscheidung geschwärzt hat. In diesen Fällen sei die wörtliche Wiedergabe für die öffentliche Debatte nicht zwingend erforderlich gewesen und habe eine bloßstellende Erörterung des Sexuallebens dargestellt.

Medienanwältin Maria Windhager, die den „Falter“ vertritt, sieht in der Gerichtsentscheidung einen „Riesenerfolg für die journalistische Aufklärung von Übergriffen und Machtmissbrauch, in dem die Abwägung zwischen privaten und öffentlichen Aufklärungsinteressen immer besonders schwierig ist“.

Der „Falter“ schreibt von einer „ersten Vorabentscheidung“ in einem voraussichtlich jahrelangen Prozess. Weißmann geht auch mit einer Klage auf Unterlassung gegen die Wiener Wochenzeitung vor.