In den ORF-Radionachrichten wurde gestern Abend, so wie auch hier bei uns nachzulesen, über die Verurteilung der RAF-Terroristin Daniela Klette berichtet, die mit zwei noch flüchtigen Komplizen Geldtransporter und Supermärkte überfiel, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Klette, hieß es in dem Bericht, „gehört der sogenannten dritten Generation der RAF an. Die Rote Armee Fraktion war eine linksextremistische terroristische Vereinigung in Deutschland.“

Meine erste Reaktion darauf: Wieso sagen die das, das weiß doch jeder. Bei näherer Betrachtung liege ich da höchstwahrscheinlich falsch. In meiner Kindheit hingen die Fahndungsfotos der RAF-Terroristen noch gut sichtbar in jeder Polizei- und Grenzstation. Bei Urlaubsreisen motivierte das meine älteren Geschwister gerne zu der Vision, mein Vater, ein sanftmütiger Volksschullehrer, würde sicher gleich von den Grenzern aus dem Auto geholt und als Verdächtiger abgeführt, weil er einen so kräftigen Bartwuchs hatte, dass ihm um drei Uhr nachmittags schon immer der Bartschatten im Gesicht stand. Dass er damit wie ein Terrorist aussehen sollte, fanden meine Geschwister höchst amüsant, während es mich furchtbar ängstigte. Deswegen war mir die RAF von klein auf ein Begriff. Jüngeren Menschen aber muss man den Kontext von Klettes Verurteilung natürlich erklären. Da liegt der ORF also richtig.

Kontext schaffen, unabhängig berichten: Eine der vordringlichsten Aufgaben des ORF. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt, die im Zeitraum 2023 bis 2026 bereits ein 300-Millionen-Sparpaket stemmen muss, nach Wunsch der Regierung weitere 80 bis 90 Millionen Euro einsparen soll. „Das ist in einer Dimension und Kurzfristigkeit, die an den Grundfesten rüttelt“, findet ORF-Chefin Ingrid Thurnher.

Sie hält es für fraglich, dass es den ORF dann noch in der gegenwärtigen Größe geben wird. „Das Publikum wird es spüren“, warnte Thurnher bei der Gala für Österreichs Journalisten des Jahres. Mein Kollege Markus Zottler wurde dabei – hoch verdient – von den Kolleginnen und Kollegen der Branche zum besten Wirtschaftsjournalisten des Landes gekürt. Der ORF stellte zum wiederholten Mal die beste Redaktion, als Lieferant unabhängiger und hochwertiger Information. Das sollte die Redaktion auch bleiben, auch wenn im Finanzausschuss des ORF-Stiftungsrats schon mit Job-Kürzungen im dreistelligen Bereich gerechnet wird. Angeblich sollen dabei vor allem ORF-Tochtergesellschaften und technische Abteilungen betroffen sein. Auch von einer „Konsolidierung der regionalen Standorte“ war die Rede, was wohl so viel heißt wie: In den Landesstudios wird gestrichen.

Der Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer hat allerdings die Ansicht geäußert, alle Bereiche des ORF müssten gleichmäßig belastet werden. Gleichmäßig? Es erscheint mir eine fragwürdige Sparstrategie, ein Unternehmen dort zu schwächen, wo es seine größten Stärken ausspielen kann. Im konkreten Fall: eine Redaktion auszuhöhlen, die einen Medienbetrieb grundlegend legitimiert. Wer in Zeiten von Fake News und Desinformation verantwortungsvoll handelt, schließt so ein Vorgehen aus.

Sparpotenziale im ORF halte ich aber für durchaus wahrscheinlich. Darum kümmern darf sich dann ja bald der neue Geschäftsführer. Wie von uns berichtet, endet heute um Mitternacht die Bewerbungsfrist um den Job des nächsten Generaldirektors. Er muss seine Kandidatur erst noch bekanntgeben – aber dem Vernehmen nach wird es Clemens Pig, der aktuell der Austria Presse Agentur vorsteht und als sehr fähiger Medienmanager gilt. Allerdings streichelt ihn die ÖVP seit Wochen als ihren Wunschkandidaten, was sein Können natürlich nicht delegitimiert, aber anzeigt, dass, nach Roland Weißmanns unrühmlichem Abgang, wie gewohnt die Chance vertan wurde, den ORF zu entpolitisieren. „Der ORF ist nicht Spielball der Politik. Der ORF gehört dem Publikum“, sagte Ingrid Thurnher letztens noch.

Meine erste Reaktion darauf: Wieso sagt die das, das weiß doch jeder, dass das mehr frommer Wunsch als Feststellung ist. Aber vielleicht hat sie es ja als Auftrag an ihren Nachfolger so gesagt. Der hätte, wenn er Thurnhers Aussage wahr machen wollte, jedenfalls ganz schön zu tun.

Ihnen einen schönen Tag!

Herzlich,

Ute Baumhackl