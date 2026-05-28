„Unbefugtes Betreten des Platzes ist untersagt. Bei Nichtbeachtung: Besitzstörungsklage“. So steht es auf einem Infoschild des Vereins „Kinderfreunde“ am Zaun des Stadtgrabens in Fürstenfeld. Und genau an diesem Schild stört sich ein Bürger ganz besonders, Martin Wabl.

Zuletzt trat der ehemalige Richter und Politiker im Jänner des Jahres in Erscheinung, als Gerüchte um einen Optionsvertrag für einen Teilerwerb der Fläche im Raum standen. Er und sein Mitstreiter Karl Amtmann, aber auch viele Kommentatoren der Berichterstattung der Kleinen Zeitung, entwarfen daraufhin Ideen, was man mit dem rund 9000 Quadratmeter großen Areal anstellen könnte.

„Klimafittes Fürstenfeld“

Nun geht Wabl einen Schritt weiter. Angespornt durch neue Berichte, wonach die Stadtgemeinde bis 2028 rund drei Millionen Euro in die Innenstadt investieren will, entfernte er das ihm leidige Schild eigenmächtig: „Ich bekenne mich dazu, das Schild weggenommen zu haben“, so Wabl, dem der Platz „ans Herz gewachsen“ ist.

Martin Wabl hat die Infotafel des Vereins „Kinderfreunde“ eigenmächtig entfernt – und bekennt sich dazu, um „Bewegung in die Sache“ bringen zu können © Privat

Was er will: „Bewegung in die Sache bringen“, denn in den neusten Plänen ist der Stadtgraben als „Ortskern Potenzial“ beschrieben. „Angesichts der drei Millionen könnte man das Gelände beleben“, fordert Wabl deshalb. Zumindet aber frei zugänglich soll das Areal sein, denn es handele sich um „ein historisches Juwel“, das lange Jahre für Kinderfeste, Fußballspiele und dergleichen eingesetzt worden sei.

Das Infoschild ist weg, aber der Platz bleibt den Kinderfreunden vorenthalten, denn es ist noch immer ein Privatgelände © KLZ/Moritz Weinstock

Bürgermeister Jost: „Es ist überhaupt nichts geplant“

Von den drei Millionen Euro wird jedoch kein Cent in den Stadtgraben investiert. Das gibt jedenfalls Bürgermeister Franz Jost zu Protokoll: „Es ist überhaupt nichts geplant“. Unverändert weist er darauf hin, dass das Areal „nicht uns gehört“, also der Stadtgemeinde Fürstenfeld.

„Es ist alles beim alten Stand“, erklärt Yvonne Medina Sandino, die Vorsitzende des Vereins Kinderfreunde, denen das Areal gehört © KLZ / Gerald Hirt

In den Plänen rund um die klimafitte Innenstadt ist derzeit lediglich die angrenzende Realschulstraße bedacht, die man „aufhüpschen“ will. Dazu zählt laut Jost eine neue Asphaltierung, sowie Baumpflanzungen. Und was sagen die Kinderfreunde dazu, denen das Gelände gehört?

Für die Vorsitzende Yvonne Medina Sandino ist die Abnahme des Infoschildes „amüsant“, denn es geht ihr damit eher um eine „Abschreckung“. In der Vergangenheit hätten Jugendliche immer wieder randaliert und zerbrochene Glasflaschen hinterlassen. Auch Hundekot sei keine Seltenheit gewesen. In Bezug auf die Verkaufsgespräche mit der Stadt erklärt sie: „Es ist alles beim alten Stand.“