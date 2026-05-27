Die zehnjährige Ellena Freytag aus Weißkirchen hat beim diesjährigen Josef-Peyer-Wettbewerb in Passail einen großen Erfolg gefeiert. Die junge Musikerin überzeugte mit ihrem Steirischen Hackbrett die Jury und holte sich in ihrer Kategorie den Sieg sowie das Prädikat „Ausgezeichnet“.

Der renommierte Volksmusikwettbewerb fand Mitte Mai statt und gilt als wichtige Bühne für musikalische Nachwuchstalente. Ellena präsentierte gemeinsam mit ihrer Harfenlehrerin Daria Khoroshun ein abwechslungsreiches Programm. Im Jurygespräch wurde vor allem ihre außergewöhnliche Musikalität und Technik hervorgehoben.

Unterrichtet wird Ellena an der Musikschule Zeltweg von ihrem Vater Peter Steinberger, der die Stücke auch arrangiert beziehungsweise komponiert. Für ihn verlief der Wettbewerb ebenfalls erfolgreich: Mit weiteren Schülerinnen und Schülern konnte er zusätzliche Kategoriensiege erzielen.

Trotz ihres jungen Alters kann Ellena bereits auf mehrere Erfolge verweisen. Sie gewann unter anderem zweimal den Staatsmeistertitel und erspielte erste Preise bei „Prima la Musica“. Neben dem Hackbrett spielt sie auch Harfe und Harmonika. Gemeinsam mit ihren Eltern musiziert sie bei „Elementisch Steirisch“, außerdem tritt sie mit Clemens Pittini aus Seckau als Duo „Zwaquadrat“ auf.

Das nächste Ziel wartet bereits: Bei der Staatsmeisterschaft in St. Vigil wird Ellena im Trio „Steirisch gsurft“ antreten.