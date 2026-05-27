Der GC Murau – Kreischberg feierte sein Jubiläum mit einem großen Turnier am Pfingstmontag. 120 Golferinnen und Golfer spielten einen „Texas Scramble“ und genossen einen herrlichen Tag. Nach der Runde sorgte Gerhard Gugg mit seinem Team im Clubrestaurant „Eagle“ für das leibliche Wohl. Präsidentin Barbara Moser und Clubmanager Karl Fussi gaben einen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte sowie die letzten 20 Jahre, Sportwart Herbert Schrefl nahm die Siegerehrung vor.

Mit einer großen Verlosung und musikalischer Umrahmung mit „Saitenklang“ fand das Jubiläumsturnier den geselligen Ausklang.