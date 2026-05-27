Die Nachricht über einen tätlichen Angriff auf Tim Katzenbauer, den Verlobten von Reality-TV-Darstellerin Lavinia Wollny, hatte Anfang der Woche für große Bestürzung gesorgt. Über soziale Medien berichtete der 28-Jährige zunächst selbst von einem „Messerangriff“ während eines Spaziergangs nahe ihrem Wohnhaus in Nordrhein-Westfalen und erklärte, nach der Tat eine Nacht auf der Intensivstation verbracht zu haben.

Tathergang zuerst „falsch formuliert“

Nun korrigierte Lavinia Wollny die bisherigen Darstellungen. In einer Instagram-Story erklärte die 26-Jährige, ihr Verlobter sei nicht mit einem Messer attackiert worden. Stattdessen habe eine zerbrochene Glasflasche die schweren Verletzungen verursacht. „In der Aufregung direkt nach dem Vorfall wurde dies leider falsch formuliert“, erklärt die Tochter von Silvia Wollny. Die Presse hätte nach dem Vorfall „teilweise falsche Dinge“ geschrieben.

Die Verletzungen ihres Partners seien dennoch so schwer gewesen, dass eine Behandlung auf der Intensivstation notwendig wurde. Weitere Details zu dem Vorfall wolle das Paar derzeit nicht öffentlich machen. „Jetzt müssen wir die Situation erstmal selbst verarbeiten und zur Ruhe kommen“, zeigt sich Lavinia Wollny betroffen. Die 26-Jährige bat ihre Fans um Verständnis und kündigte an, sich vorerst zurückziehen zu wollen. Gleichzeitig bedankte sie sich für die zahlreichen Genesungswünsche und die Unterstützung ihrer Community.

Silvia Wollny geschockt

Wie genau es zu der Attacke am vergangenen Samstag kam, ist weiterhin unklar. Nach Angaben von Familienoberhaupt Silvia Wollny ereignete sich der Vorfall während eines abendlichen Spaziergangs mit dem Hund in der Nähe des Wohnorts der Familie. Die Kinder hätten sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise im Haus befunden.

In einem Kurzvideo auf Instagram berichtet die 61-Jährige sichtlich emotional und mit Tränen in den Augen von den dramatischen Stunden nach dem Angriff auf ihre Tochter und deren Verlobten Tim Katzenbauer.

Silvia Wollny erklärte, erst am Morgen nach der Tat durch eine Nachricht ihrer Tochter von dem Vorfall erfahren zu haben. Die Familie habe daraufhin sofort reagiert, Kontakt aufgenommen und die Kinder des Paares zu sich geholt. Besonders belastend seien für die Familie die zahlreichen Spekulationen und Kommentare in sozialen Netzwerken gewesen. „Es ist schlimm genug, was da passiert ist“, sagte Silvia Wollny sichtbar erschüttert. Zusätzliche Unterstellungen aus dem Internet hätten sie tief getroffen.

Die Angst sitzt bei der bekannten TV-Familie offenbar weiterhin tief. Eigentlich sei ein gemeinsamer Ausflug mit den Kindern geplant gewesen, doch inzwischen fühle sich die Familie selbst bei alltäglichen Unternehmungen nicht mehr sicher: „Noch nicht mal ins Schwimmbad traut man sich mehr“, erklärte Wollny. Bereits vor dem Angriff habe es laut ihrer Aussage mehrere beunruhigende Vorfälle gegeben. Sämtliche Beweise und Informationen wolle die Familie nun an die Polizei weitergeben.

Tim Katzenbauer schwer verletzt

Vor allem Tim Katzenbauer soll beim Angriff schwere Verletzungen erlitten haben. Nach Angaben des Paares musste der zweifache Vater zeitweise intensivmedizinisch behandelt werden. Lavinia Wollny erklärte zuvor, selbst glimpflicher davongekommen zu sein. Die Polizei hat die Ermittlungen inzwischen aufgenommen. Laut Lavinia Wollny konnten die mutmaßlichen Täter noch am Tatort gestellt werden. Weitere Informationen zu den Hintergründen der Tat liegen bislang jedoch nicht vor.

Neben der psychischen Belastung trifft der Vorfall die Familie offenbar auch finanziell schwer. Tim Katzenbauer hatte sich erst vor wenigen Wochen nach langjähriger Tätigkeit in der Gebäudereinigung selbstständig gemacht und fällt nun vorerst aus.