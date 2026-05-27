„Diese Erweiterung ist ein Meilenstein für die Wasserkraft in Brasilien – ein Sektor, in dem in den vergangenen Jahren nur wenige neue Projekte realisiert wurden“, betont Dieter Hopf. Der CEO von Andritz Hydropower Brasilien kann auf Großaufträge verweisen, die der steirische Technologiekonzern nun an Land gezogen hat. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt, hat der brasilianische Energieversorger COPEL (Companhia Paranaense de Energia) der Andritz AG zwei „schlüsselfertige Aufträge zur Lieferung und Inbetriebnahme zusätzlicher Maschinensätze für die Wasserkraftwerke Foz do Areia und Segredo am Rio Iguaçu im brasilianischen Bundesstaat Paraná erteilt“. Der Gesamtauftragswert liege im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und sei im Andritz-Auftragseingang für das erste Quartal 2026 enthalten, wie betont wird.

Installierte Leistung steigt um 34 Prozent

Durch die Erweiterung der Anlagen erhöhe sich die installierte Leistung der beiden Wasserkraftwerke von derzeit 2,9 Gigawatt um 2,1 Gigawatt. Damit steige die gesamte installierte Leistung von COPEL von 6,2 auf 8,3 Gigawatt, was einem Zuwachs von mehr als einem Drittel entspreche. Das stärke „die Stabilität und Widerstandsfähigkeit des brasilianischen Stromnetzes“ und unterstütze „die groß angelegte Integration erneuerbarer Energien“, heißt es in einer Aussendung.

Inbetriebnahme für 2030 geplant

Was liefert Andritz konkret? Der Lieferumfang umfasse „die vollständige Ausführung und Inbetriebnahme der neuen Maschinensätze einschließlich Turbinen und Generatoren sowie der zugehörigen Ausrüstung“. Der Zeitplan? Der Baubeginn ist noch heuer vorgesehen. „Es wird erwartet, dass in der Spitzenphase des Projekts nahezu 2000 direkte Arbeitsplätze entstehen. Die Inbetriebnahme der neuen Maschinensätze ist für 2030 geplant.“