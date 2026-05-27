Gleich drei Jugendliche wurden am Dienstagabend bei einem Mopedunfall in Dechantskirchen verletzt. Eine 15-Jährige war mit ihrem Moped in Richtung Stögersbach gefahren. In einem unübersichtlichen Waldstück kam es schließlich zum Unfall, die Lenkerin kollidierte frontal mit einem anderen entgegenkommenden Moped, das ebenfalls von einer 15-Jährigen gelenkt wurde. Diese hatte zudem eine 16-jährige Sozia dabei.

Alle drei jungen Frauen wurden von ihren Fahrzeugen geschleudert und kamen im Straßengraben zu liegen. Zwei Spaziergängerinnen hatten den Mopedunfall beobachtet und leisteten umgehend Erste Hilfe. Das Rote Kreuz brachte die Jugendlichen nach der Erstversorgung dann ins Krankenhaus nach Oberwart. Bei den Lenkerinnen wurde ein Alkotest durchgeführt, dieser verlief bei beiden negativ. Für die Fahrzeugbergung war die Freiwillige Feuerwehr Stögersbach im Einsatz.