Nach der Tötung eines elfjährigen Buben im westfranzösischen Rennes haben zwei tatverdächtige Jugendliche nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Tat gestanden. Der 16-jährige Bub und das 15-jährige Mädchen hätten erklärt, sie hätten sich „rächen“ und Angelzubehör im Wert von ein paar Dutzend Euro zurückholen wollen, sagte der Staatsanwalt Frédéric Teillet am Dienstag.

Nach Angaben des Staatsanwalts erklärten die Jugendlichen, der Bub mit dem Namen Théo habe ihnen Angelköder weggenommen. Der Elfjährige selbst hatte seinen Eltern gesagt, der 16-Jährige habe ihm diese Köder geschenkt. Der Gewahrsam für die beiden Jugendlichen wurde verlängert. Sie sollen am Mittwochmorgen dem Gericht in Rennes vorgeführt werden. Nach Angaben Teillets kommt eine Anklage wegen „Mordes an einem Minderjährigen“ in Betracht.

Anwohnerpaar hörte Schreie eines Kindes

Die Leiche des elfjährigen Théo war am Sonntagnachmittag in einem Waldstück am Ufer des Flusses Vilaine unweit der Innenstadt von Rennes mit einem fest um den Hals gebundenen Handtuch gefunden worden. Die Obduktion bestätigte nach Angaben des Staatsanwalts, dass der Bub durch „Strangulation“ starb.

Alarm geschlagen hatte demnach ein Anwohnerpaar, das die Schreie eines Kindes gehört hatte. Polizisten fanden den leblosen Buben mit einem „eng um seinen Hals gezogenen Badetuch“.

Nach den bisherigen Ermittlungen war Théo am Sonntagnachmittag gemeinsam mit den beiden Verdächtigen zum Angeln an die Vilaine gekommen. Die beiden Jugendlichen seien später beobachtet worden, wie sie vom Tatort wegliefen, sagte Teillet. Zudem seien dort keine Sachen mehr gefunden worden, die Théo zum Angeln mitgenommen hatte.

Elfjähriger lernte 16-Jährigen erst am Tag vor der Tat kennen

Der 16-Jährige wurde am Montagmorgen festgenommen, die 15-Jährige stellte sich am Montagnachmittag auf der Polizeiwache. Ihre Aussagen stimmten laut Teillet nicht vollständig überein. Aus ihnen ergebe sich aber, dass der 16-Jährige Théo erst am Vortag der Tat kennengelernt habe. Am Samstag hätten beide gemeinsam in der Vilaine geangelt und sich für den folgenden Tag erneut zum Angeln verabredet.